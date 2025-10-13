KYK burs taahhütname onayı nereden yapılır? 2025-2026 KYK Taahhütname onayı için gerekli adımlar

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, KYK burs ve kredi başvuruları erişime açıldı. 2025-2026 öğretim yılında burs veya kredi almaya hak kazanan öğrenciler için taahhütname onay süreci başlayacak.
Bu süreç öğrencilerin burs ya da kredi ödemelerini alabilmeleri için zorunlu adımlardan biri. Onay işlemini yapmayan öğrencilere herhangi bir bildirim gönderilmeyecek ve burs ödemesi yapılmayacak.
TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?
KYK burs ve kredi taahhütname onayı işlemleri, yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak arama çubuğuna "Burs/Kredi Taahhütname Onay İşlemleri" yazarak ilgili sayfaya ulaşabiliyor.