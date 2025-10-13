PODCAST CANLI YAYIN

KYK burs taahhütname onayı nereden yapılır? 2025-2026 KYK Taahhütname onayı için gerekli adımlar

2025-2026 eğitim dönemi KYK burs ve kredi başvuruları başladı. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrenciler belirtilen tarihler içinde e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamazlarsa ödeme haklarını kaybedecekler. İşte KYK taahhütname onayı ekranı ve detaylar.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, KYK burs ve kredi başvuruları erişime açıldı. 2025-2026 öğretim yılında burs veya kredi almaya hak kazanan öğrenciler için taahhütname onay süreci başlayacak.

Bu süreç öğrencilerin burs ya da kredi ödemelerini alabilmeleri için zorunlu adımlardan biri. Onay işlemini yapmayan öğrencilere herhangi bir bildirim gönderilmeyecek ve burs ödemesi yapılmayacak.

TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredi taahhütname onayı işlemleri, yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak arama çubuğuna "Burs/Kredi Taahhütname Onay İşlemleri" yazarak ilgili sayfaya ulaşabiliyor.

18 yaşından büyük öğrenciler, kendi e-Devlet şifreleriyle onay işlemini tamamlayabilir.

18 yaşından küçük öğrenciler, öncelikle ebeveynlerinden birinin e-Devlet hesabı üzerinden veli onayı verdikten sonra kendi hesaplarıyla işlemi yapabilir.

15 yaş altı veya velisi bulunmayan öğrenciler, kimlik ve vasi kararı gibi belgelerle en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne giderek taahhütnamelerini onaylatmak zorundadır.

Onay işlemi tamamlandıktan sonra öğrenciler, burs veya kredi ödemelerini belirtilen tarihlerde almaya başlayacak.

TAAHHÜTNAME ONAYI NEDEN ÖNEMLİ?

KYK taahhütname onayı, öğrencinin burs veya kredi hizmetini almayı resmen kabul ettiğini gösteren yasal bir belgedir. Onay yapılmadığı takdirde sistem öğrenciyi pasif konuma alır ve ödemeler başlamaz.

Bu nedenle, burs veya kredi hakkı kazanan öğrencilerin, e-Devlet hesaplarını düzenli olarak kontrol etmeleri, onay süresini kaçırmamaları büyük önem taşır.

BURS VE KREDİ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KYK burs ve kredi sonuçları, https://kygm.gsb.gov.tr/ adresinden veya e-Devlet üzerinden görüntülenebilir. Sonuç sayfasında öğrencinin burs mu yoksa öğrenim kredisi mi aldığı bilgisi yer alır. Bu bilgilere ulaşıldıktan sonra aynı platform üzerinden taahhütname onayı işlemi başlatılır.

