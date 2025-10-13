KYK burs taahhütname onayı nereden yapılır? 2025-2026 KYK Taahhütname onayı için gerekli adımlar

(Takvim Foto Arşiv) 18 yaşından büyük öğrenciler, kendi e-Devlet şifreleriyle onay işlemini tamamlayabilir. 18 yaşından küçük öğrenciler, öncelikle ebeveynlerinden birinin e-Devlet hesabı üzerinden veli onayı verdikten sonra kendi hesaplarıyla işlemi yapabilir.

(Takvim Foto Arşiv) 15 yaş altı veya velisi bulunmayan öğrenciler, kimlik ve vasi kararı gibi belgelerle en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne giderek taahhütnamelerini onaylatmak zorundadır. Onay işlemi tamamlandıktan sonra öğrenciler, burs veya kredi ödemelerini belirtilen tarihlerde almaya başlayacak.