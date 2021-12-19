Konya’da eğitime kar engeli! 20 Aralık yarın Konya’da tatil olan ilçeler tam liste! Altay, Beyşehir, Seydişehir ve Derebucak, Karatay...

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay Konya'da bir çok ilçede kar nedeniyle eğitime ara verildiğini duyurdu. Altay'ın son dakika açıklaması sonrası 20 Aralık yarın Konya'da tatil olan ilçeler tam liste araştırılmaya başlandı.

20 ARALIK PAZARTESİ YARIN KONYA'DA HANGİ OKULLAR TATİL?

Okulların eğitime ara verdiğini sosyal medya hesabından paylaşım yaparak duyuran Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Sevgili öğrenciler; Konya Merkez Meram-Karatay- Selçuklu ilçelerimiz ve bağlı mahallelerinde yüz yüze eğitime Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Diğer ilçelerimizden gelecek bilgileri de paylaşacağım" dedi.

Altay ilçelerde de tatil olduğunu belirterek, "Duyuralım arkadaşlar; Beyşehir, Seydişehir ve Derebucak ilçelerimizde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm eğitim kurumlarımızda 20/12/2021 Pazartesi günü yüz yüze eğitime 1(bir) gün ara verilmiştir. Hüyük ilçemizde de yoğun kar yağışı nedeniyle tüm eğitim kurumlarımızda 20/12/2021 Pazartesi günü yüz yüze eğitime 1(bir) gün ara verilmiştir" dedi.