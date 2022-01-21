Karne alan öğrenciye güzel sözler: Komik, duygusal, kısa, uzun! 1. dönem karne tebrik mesajları resimli 2022!

1. dönem karne tebrik mesajları, resimli güzel sözleri gündemde yer alıyor. Okullarda 1. dönem 21 Ocak'ta sona erecek. Milyonlarca öğrenci 24 Ocak Pazartesi günü yarıyıl tatiline girecek. 4 Şubat'ta tatil bitecek ve 2. dönem de 7 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Karnelerin dağıtılmasına az bir süre kala tebrik mesajı göndermek isteyenler araştırmalara koyuldu. İşte 1. dönem karne tebrik mesajları resimli 2022! Karne alan öğrenciye güzel sözler!
1. DÖNEM KARNE TEBRİK MESAJLARI RESİMLİ 2022
Bu mutlu günü böylesine güzel bir karneyle tamamladığın için beni çok sevindirdin. Teşekkür ederim yavrum.
Karne Günü heyecanını ve mutluğunu yaşayan öğrencilerimizi, ailelerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyor, karnesi için tatlı evladımızı kutluyorum iyi bir tatili diliyorum.
Eğitim-öğretim yılını tamamlayarak tatile giren ve karne sevinci yaşayan yavrumuzu kutluyor, kıymetli öğretmenlerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum
Çalışmaların karnene yansımış. Umarım hayatın boyunca başarılar hep senin olur.
Koskaca bir seneyi başarıyla geride bıraktın. Karneni tebrik ediyor ve iyi tatiller diliyorum.
Çalışmalarının karşılığı olan bu güzel karnen senin mutluluğun olsun. İyi tatiller
Bu mutlu günü böylesine güzel bir karneyle tamamladığın için beni çok sevindirdin. Teşekkür ederim yavrum.
Biricik yavrum başarılarınla beni çok mutlu ettin. İyi tatiller.
Emeklerin ve güzel karne notların için tebrik ederim.