İYÖS ne zaman, saat kaçta başlıyor? 2025 İdari Yargı Ön Sınavı (İYÖS) kaç dakika sürüyor, kaç soru var?

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılacak olan İdari Yargı Ön Sınavı, adayların gelecek planlamasında kritik bir dönemeç olacak. Başvurularını tamamlayan hukuk mezunları ve meslek adayları, sınavın içeriği kadar sınav günüyle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyor. Peki İYÖS kaç dakika sürüyor, kaç soru var?