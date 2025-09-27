İYÖS ne zaman, saat kaçta başlıyor? 2025 İdari Yargı Ön Sınavı (İYÖS) kaç dakika sürüyor, kaç soru var?

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılacak olan İdari Yargı Ön Sınavı, adayların gelecek planlamasında kritik bir dönemeç olacak. Başvurularını tamamlayan hukuk mezunları ve meslek adayları, sınavın içeriği kadar sınav günüyle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyor. Peki İYÖS kaç dakika sürüyor, kaç soru var?
İYÖS NE ZAMAN?
2025 İdari Yargı Ön Sınavı (İYÖS), 28 Eylül 2025 Pazar günü uygulanacak.
İDARİ YARGI ÖN SINAVI (İYÖS) SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Sınavın başlama saati 10:15 olarak belirlendi. Adayların sınav salonlarına en geç 10:00'a kadar giriş yapmaları gerekiyor. Bu saatten sonra sınav binalarına giriş kesinlikle kabul edilmeyecek.