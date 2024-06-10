İlkokul, ortaokul, lise karne görüşü örnekleri! MEZUN ÖĞRENCİ KARNE GÖRÜŞÜ 2024! 2. dönem 1,2,3,4,5,6,7,8. sınıf öğretmen karne görüşü

BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER İÇİN KARNE GÖRÜŞLERİ 2. DÖNEM 2023

Aile desteğini artırırsanız, başarılı olacağına inanıyorum.

Beklentilerimize cevap verebilmen için daha çok çalışman gerekiyor.

Çalışmalarını aksattığı için kendi seviyesinde değil.

Derslerinde …..ve,…… Sebeplerden dolayı gerekli başarıyı gösteremedi ödevlerine dikkat etmesi, daha çok kitap okuması ve sınıfta öğretmen ders anlatırken daha dikkatli dinlemesi gerekiyor.

Oyuna, TV, bilgisayar çok fazla zaman ayırdığı için başarısı geriledi.

Ödevlerini aksattığı için istediğim seviyeden biraz geri kaldı.

Dikkatini yoğunlaştırırsa daha ilerlere doğru gelişme gösterecektir.

Aile desteğini artırırsanız, daha başarılı olacaktır.

Bir dönem geride kaldı. Eksiklerini görmüş olmalısın. Daha başarılı olman için ben yanında olacağım. Yeter ki sen biraz planlı ve düzenli çalışmaya karar ver. Sana güveniyorum.

Hedef belirleyerek çalışmalarına başlar ve planlı olarak çalışır, okur, yazarsa başarılı olabilir.

Sen de görüyorsun ki eksiklerin var. En önemli eksiğin de planlı çalışma, dersi iyi dinleme ve anlamadığını sorma konusunda. İkinci dönem bu eksiklerini giderirsen neler başardığına sen bile şaşıracaksın.

Hedefini belirleyerek çalışmaya başlar, planlı olarak çalışır, okur, yazarsan başarılı olabilirsin

Eksiklerini tamamlaman Ferhat'ın dağı delmesinden daha zor değil. O başardığına göre sen neden başaramayasın? İkinci dönem daha planlı ve düzenli olmanı bekliyorum. Bunlar senin için çok önemli. İstersen başarabilirsin.

Çalışmalarını ve ödevlerini aksattığın için kendi seviyende değilsin. Senden derslerine odaklanmanı istiyorum

Planlı çalışmaya ihtiyacı var. Henüz olması gereken seviyeye ulaşamadı. Umarım gayretini biraz daha arttırır.

İnanmak başarmanın yarısı değil hepsidir. İstersen başarabileceğini biliyorum.

Hedef belirleyerek çalışmalarına başlar ve planlı olarak çalışır, okur, yazarsa başarılı olabilir.

Beklentilerimize cevap verebilmesi için daha çok çalışması gerekiyor.

Belirli bir seviyeye gelebilmesi için daha çok çalışması gerekiyor. Birebir çalışmalarında aile desteğine ihtiyacı var.

Yolun uzun her hareketin çok önemli. Çünkü bir sonraki davranışını etkileyecek. Doğru hareket için yarını bekleme.

Birebir çalışmalarında aile desteğine ihtiyacı var.