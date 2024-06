İlkokul, ortaokul, lise karne görüşü örnekleri! MEZUN ÖĞRENCİ KARNE GÖRÜŞÜ 2024! 2. dönem 1,2,3,4,5,6,7,8. sınıf öğretmen karne görüşü

Prensesim seni tebrik ederim. Kendine güvenmelisin. Sen istersen çok başarılı olabilirsin. Tatilde bol bol kitap okumalısın. İyi tatiller tatlım. Benim güzel kızım seni tebrik ederim. Yine harika bir karnen var. Başarılarının devamını dilerim. Çok kitap okumaya devam et. Benim gurur kaynağımsın. İyi tatiller sarı papatyam. Dersleri yine çok iyi takip edemedin. Sen çok başarılı olabilirsin. Gelecek yıl daha iyi bir karnen olacağından eminim. Sana çok güveniyorum. İyi tatiller kuzum. "Başarı öyle bir şeydir ki, her elde ettiğinde yenisini istersin." bu istek ve azminin devam etmesi ve hep başarman dileğiyle.

Güzel kızım birinci sınıfı başarılı bir şekilde bitirdin. Hayatın başarı ve mutluluklarla dolsun. Prensesim iyi tatiller. Seni seviyorum. Seni tebrik ederim güzel kızım. Yine çok başarılı bir dönem geçirdin. Tüm hayatın başarı ve mutlulukla dolsun. Seni seviyorum. Tatilde çok kitap okumaya devam et. İyi tatiller prensesim. Benim akıllı kızım seni tebrik ederim. Çok güzel bir karnen var. Başarılarının devamını dilerim. Tatilde kitap okumaya devam et. İyi tatiller prensesim.

Bu kadar zorluk arasında ancak senin kadar harika biri bu başarıyı gösterebilirdi. Tebrikler.

Geriye doğru attığın adımın daha ileriye gitmek için yapılacak bir hamlenin başlangıcı olarak görüyorum. Adımını attın, sıra hamlede.

Dünyanın en şanslı öğretmeniyim çünkü dünyanın en harika öğrencisi bende. Tebrikler

Sen istedikten sonra, hangi engel senin yolunu kapatabilir ki? Biraz daha gayret ederek, geleceğin örnek insanı olman için hiçbir engel yok!"

"Benim şen şakrak, neşeli yavrum. Verdiğin mutluluk hala içimi ısıtıyor. Başarın ve neşen daim olsun"

"Büyüdüğünde geriye baktığında, başarılı bir öğrenci ve seninle her zaman gurur duyan bir öğretmen göreceksin. Dilerim, başarın ve güzel bir hayat da seni gelecekte bekliyor olur..."

"Küçük yaramazlıkların da olsa, gösterdiğin gayret ve bana verdiğin başarı hediyesi her şeye değer. Teşekkür ediyorum yavrum."

Hadi bir dilek tut. Bir tane daha; bir tane daha Sen başarınla ve örnek davranışlarınla benim dileklerimi gerçekleştirdin. Senin de her dileğinin gerçekleşmesini diliyorum "