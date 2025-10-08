DUS 1. Dönem tercih başvuruları ekranı: Uzmanlık Dalı Değişikliği tercih başvuruları nasıl yapılır? DUS son başvuru tarihi ne zaman?

PODCAST CANLI YAYIN

ÖSYM’den duyuru geldi. 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 1. Dönem) sonuçlarına göre, uzmanlık dalı değişikliği yapmak isteyen adaylar için tercih işlemleri başladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Tercihler Ne Zaman Alınıyor?

Adaylar, 8–12 Ekim 2025 tarihleri arasında tercihlerini yapabilecek.

İşlemler, 8 Ekim 2025 saat 10.00'da başlayacak ve 12 Ekim 2025 saat 23.59'da sona erecek.

Tercih İşlemleri Nasıl Yapılacak?

Tercihler, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak gerçekleştirilecek.

Adayların, tercih işlemleri öncesinde Ek'te yer alan Tercih Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

