DUS ne zaman, saat kaçta? ÖSYM DUS 2. dönem sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

ÖSYM tarafından düzenlenen 2025-DUS 2. Dönem Sınavı için heyecan başladı. Sınava katılacak adaylar, sınav tarihini ve giriş belgelerini öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Peki DUS ne zaman, saat kaçta? ÖSYM DUS 2. dönem sınav giriş yerleri belli oldu mu?

Giriş Tarihi:
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) 2025 2. dönem tarihleri adaylar tarafından merak ediliyordu. 2. dönem DUS başvuruları 27 Ağustos – 3 Eylül 2025 tarihleri arasında yapıldı. Başvuru süreci tamamlanan adaylar, sınav yerlerinin açıklanmasının ardından "DUS ne zaman?" ve "Sınav giriş belgeleri nasıl alınır?" sorularına yanıt arıyor.

DUS Sınav Tarihi ve Saati Belli Oldu mu?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre 2. dönem DUS, 12 Ekim 2025 tarihinde saat 10.15'te gerçekleştirilecek.

Sınav Yerleri Açıklandı mı?

Sınava girecek adayların bina ve salon atamaları tamamlandı. Adaylar, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile Sınava Giriş Belgelerine ulaşabilir.

DUS. 2. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

12 Ekim'de sınav binalarına saat 10.00'dan sonra aday alınmayacak. Bu nedenle adayların sınav sabahı erken saatlerde sınav binalarında hazır bulunmaları önem arz ediyor.

DUS BAŞVURU KILAVUZU

