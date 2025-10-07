DUS ne zaman, saat kaçta? ÖSYM DUS 2. dönem sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) 2025 2. dönem tarihleri adaylar tarafından merak ediliyordu. 2. dönem DUS başvuruları 27 Ağustos – 3 Eylül 2025 tarihleri arasında yapıldı. Başvuru süreci tamamlanan adaylar, sınav yerlerinin açıklanmasının ardından "DUS ne zaman?" ve "Sınav giriş belgeleri nasıl alınır?" sorularına yanıt arıyor.

(Takvim Foto Arşiv) DUS Sınav Tarihi ve Saati Belli Oldu mu? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre 2. dönem DUS, 12 Ekim 2025 tarihinde saat 10.15'te gerçekleştirilecek.