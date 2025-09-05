DGS TERCİH SONUÇLARI 2025 | DGS tercihleri açıklandı mı, hangi üniversiteye yerleştim?

DGS tercihleri tamamlandı. Tercihlerini yapan adaylar DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler hangi üniversiteye yerleştiklerini öğrenmiş olacak ve akabinde kayıt süreci başlayacak. Peki Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DGS sonuçlarına nereden ve nasıl bakılır? İşte sürece ilişkin tüm merak edilenler ve DGS tercih sonuçları sorgulama ekranı...
DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
DGS tercih sonuçları henüz açıklanmış değil.
Sonuçların ilan edileceği tarih belli olmamakla birlikte 20 Eylül'e kadar tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor.
Tercih sonuçları açıklandığında aşağıdaki bağlantıdan sonuç ekranına erişim sağlayabilirsiniz.
DGS tercihleri açıklandığı takdirde detaylarıyla haberimizde yer alacaktır.
DGS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
DGS SONUÇLARI NEREDEN YAYINLANACAK?
Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından ilan edilecek ve adaylara belge gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.