DGS TERCİH SONUÇLARI 2025 | DGS tercihleri açıklandı mı, hangi üniversiteye yerleştim?

DGS tercihleri 4 Eylül 23.59 itibarıyla tamamlandı. Tercihlerini yapan adaylar DGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi dört gözle bekliyor. Tercih sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler hangi üniversiteye yerleştiklerini öğrenmiş olacak. Peki Dikey Geçiş Sınavı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DGS tercih sonuçlarına nereden ve nasıl bakılır? İşte sürece ilişkin tüm merak edilenler...

Giriş Tarihi :05 Eylül 2025 , 15:24 Güncelleme Tarihi :05 Eylül 2025 , 15:31
DGS tercihleri tamamlandı. Tercihlerini yapan adaylar DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler hangi üniversiteye yerleştiklerini öğrenmiş olacak ve akabinde kayıt süreci başlayacak. Peki Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DGS sonuçlarına nereden ve nasıl bakılır? İşte sürece ilişkin tüm merak edilenler ve DGS tercih sonuçları sorgulama ekranı...

DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

DGS tercih sonuçları henüz açıklanmış değil.

Sonuçların ilan edileceği tarih belli olmamakla birlikte 20 Eylül'e kadar tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

Tercih sonuçları açıklandığında aşağıdaki bağlantıdan sonuç ekranına erişim sağlayabilirsiniz.

DGS tercihleri açıklandığı takdirde detaylarıyla haberimizde yer alacaktır.

DGS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS SONUÇLARI NEREDEN YAYINLANACAK?

Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından ilan edilecek ve adaylara belge gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

DGS kayıt hakkı hangi dönemlerde geçerli?

2025-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2025-2026 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır.

ÖSYM'nin, yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri ve yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile ilgisi bulunmamaktadır. Bu konudaki başvuruların, doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.

