DGS TERCİH SONUÇLARI 2025 | DGS tercihleri açıklandı mı, hangi üniversiteye yerleştim?

DGS tercihleri tamamlandı. Tercihlerini yapan adaylar DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler hangi üniversiteye yerleştiklerini öğrenmiş olacak ve akabinde kayıt süreci başlayacak. Peki Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DGS sonuçlarına nereden ve nasıl bakılır? İşte sürece ilişkin tüm merak edilenler ve DGS tercih sonuçları sorgulama ekranı...