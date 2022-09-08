DGS 4 yıllık üniversite geçiş bölümleri, taban puanları, kontenjanlar! sonuc.osym.gov.tr: ÖSYM 2022 DGS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı!

DGS tercih sonuçları için heyecan dorukta! Üniversite eğitimini 2 yıldan 4 yıla tamamlamak isteyenler 3 Temmuz'da Dikey Geçiş Sınavına (DGS) katılmıştı. 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında da tercihleri alınan sınavı için gözleri bu kez tercih sonuçarına çevrildi. Peki DGS tercih sonuçları BUGÜN açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sonuc.osym.gov.tr: ÖSYM 2022 DGS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı haberimizde!
DGS TERCİH SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Son dakika... DGS 2022 tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, ''24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 07 Eylül 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecektir.
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09 - 14 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 08 - 12 Eylül 2022 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.
Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.
E-kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekmektedir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.'' denildi.
DGS TERCİH SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
ÖSYM DGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
2022-DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler