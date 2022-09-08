DGS 4 yıllık üniversite geçiş bölümleri, taban puanları, kontenjanlar! sonuc.osym.gov.tr: ÖSYM 2022 DGS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı!

DGS tercih sonuçları için heyecan dorukta! Üniversite eğitimini 2 yıldan 4 yıla tamamlamak isteyenler 3 Temmuz'da Dikey Geçiş Sınavına (DGS) katılmıştı. 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında da tercihleri alınan sınavı için gözleri bu kez tercih sonuçarına çevrildi. Peki DGS tercih sonuçları BUGÜN açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sonuc.osym.gov.tr: ÖSYM 2022 DGS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı haberimizde!