AUZEF yeni dönem ders seçimi ne zaman? İstanbul Üniversitesi 2025 AUZEF ders seçimi nasıl yapılıyor?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde (AUZEF) öğrenim gören binlerce öğrenci için 2025 güz dönemi kayıt yenileme ve ders seçim süreci başlayacak. Öğrenciler, “AUZEF yeni dönem ders seçimi ne zaman, nasıl yapılır?” sorusuna yanıt arıyor. İşte AUZEF yeni dönem akademik takvimi.

Giriş Tarihi :17 Eylül 2025 , 15:22
AUZEF yeni dönem ders seçimi ne zaman? İstanbul Üniversitesi 2025 AUZEF ders seçimi nasıl yapılıyor?

İstanbul Üniversitesi AUZEF'te yeni dönem ders seçimi tarihleri öğrenciler tarafından takip ediliyor. 2025 AUZEF akademik takvimi doğrultusunda yürütülen kayıt yenileme ve ders seçim işlemleri, dönem başlangıcında belli oldu. Peki AUZEF güz dönemi ders seçimi ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte tarihler…

AUZEF DERS SEÇİMİ NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi AUZEF güz yarıyılı kayıt yenileme işlemleri 1 - 21 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Kayıtlarını yenileyen öğrenciler için ders seçim süreci ise 22 - 29 Eylül 2025 tarihleri arasında tamamlanacak.

AUZEF DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemi için öğrencilerin öncelikle referans numaraları ile dönem ücretini ödemeleri gerekiyor. Referans numarasına ulaşmak için https://aksis.istanbul.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifreyle giriş yapıldıktan sonra, "OBS" → "Harç Bilgileri" sekmesi kullanılabiliyor.

Bu bölümden hem referans numarasına hem de ödeme tutarına erişim sağlanabiliyor. Ödeme işlemleri Halkbank şubeleri, ATM'leri ya da sistem üzerinden online olarak gerçekleştirilebiliyor.

OTOMATİK DERS SEÇİMİ

Ödeme işlemi tamamlandıktan sonra öğrencilerin ders seçimleri fakülte tarafından otomatik olarak yapılıyor. Böylece öğrencinin statüsü "Devamlı Öğrenci" olarak güncelleniyor. Bu nedenle ayrıca bir başvuru yapılmasına gerek bulunmuyor.

Ders seçim işlemleri, ödemenin ardından en geç 2 iş günü içerisinde tamamlanıyor. Ders materyalleri ise akademik takvimde belirtilen güz dönemi başlangıç tarihinden itibaren erişime açılıyor.

Öğrenciler, ders seçiminde değişiklik yapmak isterse "ders ekle-sil" döneminde başvuru yapabiliyor. Ancak bu değişiklik yalnızca DD ve DC harf notlu dersler için geçerli oluyor. Talepte bulunmak için belirtilen tarihlerde öğrencinin Çözüm Merkezi üzerinden işlem başlatması gerekiyor.

