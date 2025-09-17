AUZEF yeni dönem ders seçimi ne zaman? İstanbul Üniversitesi 2025 AUZEF ders seçimi nasıl yapılıyor?

İstanbul Üniversitesi AUZEF'te yeni dönem ders seçimi tarihleri öğrenciler tarafından takip ediliyor. 2025 AUZEF akademik takvimi doğrultusunda yürütülen kayıt yenileme ve ders seçim işlemleri, dönem başlangıcında belli oldu. Peki AUZEF güz dönemi ders seçimi ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte tarihler…
(Kaynak:AA)
AUZEF DERS SEÇİMİ NE ZAMAN?
İstanbul Üniversitesi AUZEF güz yarıyılı kayıt yenileme işlemleri 1 - 21 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Kayıtlarını yenileyen öğrenciler için ders seçim süreci ise 22 - 29 Eylül 2025 tarihleri arasında tamamlanacak.
(Kaynak:AA)
AUZEF DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?
Kayıt yenileme işlemi için öğrencilerin öncelikle referans numaraları ile dönem ücretini ödemeleri gerekiyor. Referans numarasına ulaşmak için https://aksis.istanbul.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifreyle giriş yapıldıktan sonra, "OBS" → "Harç Bilgileri" sekmesi kullanılabiliyor.
Bu bölümden hem referans numarasına hem de ödeme tutarına erişim sağlanabiliyor. Ödeme işlemleri Halkbank şubeleri, ATM'leri ya da sistem üzerinden online olarak gerçekleştirilebiliyor.