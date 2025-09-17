AUZEF yeni dönem ders seçimi ne zaman? İstanbul Üniversitesi 2025 AUZEF ders seçimi nasıl yapılıyor?

(Kaynak:AA)

OTOMATİK DERS SEÇİMİ

Ödeme işlemi tamamlandıktan sonra öğrencilerin ders seçimleri fakülte tarafından otomatik olarak yapılıyor. Böylece öğrencinin statüsü "Devamlı Öğrenci" olarak güncelleniyor. Bu nedenle ayrıca bir başvuru yapılmasına gerek bulunmuyor.

Ders seçim işlemleri, ödemenin ardından en geç 2 iş günü içerisinde tamamlanıyor. Ders materyalleri ise akademik takvimde belirtilen güz dönemi başlangıç tarihinden itibaren erişime açılıyor.