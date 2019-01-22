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    • Eğitim
    • 22.01.2019 13:31
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    • 23.12.2021 09:53
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    AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF güz dönemi final ne zaman açıklanacak?

    AÖF sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. Binlerce öğrencinin katılım sağladığı AÖF güz dönemi final sınavının sonuçları için arayışlar devam ediyor. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF güz dönemi final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

    AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

    AÖF sınav sonuçları, günün en çok aranılanları arasında. Anadolu Üniversitesi'nin açıköğretim fakültelerinde eğitim gören öğrenciler 12-13 Ocak'ta güz dönemi final sınavına katıldı. Şimdi sıra sonuçlarda. Kredi notunu yükselterek mezun olmaya çalışan öğrencilerin AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

    AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    AÖF sonuçlarının ne zamana açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. Fakat bir önceki sınavlara baktığımızda sonuçlar sınavın tamamlanmasının ardından 10 gün içerisinde erişime açılmıştı.

    Buna göre, 12-13 Ocak'ta gerçekleştirilen AÖF final sınavının sonuçlarının 23 Ocak'ta açıklanması tahmin ediliyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

    BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

    2019 bahar dönemi için kayıt yenileme ve ders ekle/sil işlemleri 11-22 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak.

    Mazeretli kayıt tarihi ise 22 Şubat 2019 Cuma günü yapılacak.

    2019 AÖF SINAV TARİHLERİ

    Bahar dönemi ara sınavı: 13-14 Nisan 2019

    Bahar dönemi dönem sonu sınavı: 25-26 Mayıs 2019

    2018-2019 öğretim yılı üç ders sınavı: 20 Temmuz 2019

    SINAV MERKEZİ TERCİHİ SON TARİHLERİ

    Bahar Dönemi Ara: 25 Şubat 2019

    Bahar Dönemi Dönem Sonu: 15 Nisan 2019

    ÜNİVERSİTE PUANLAMA SİSTEMİ

    84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçer
    77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçer
    71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçer
    66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçer
    61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçer
    56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçer
    50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçer
    46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçer
    40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçer
    33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçer
    0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalır.

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    Haberler Eğitim AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF güz dönemi final ne zaman açıklanacak?
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