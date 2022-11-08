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    • Eğitim
    • 08.11.2022 10:02
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    • 08.11.2022 10:02
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    8 Kasım YDS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM YDS/2 sonuç sorgulama ekranı!

    ÖSYM tarafından 23 Ekim Pazar günü yapılan 2022 YDS/2 sınavının sonuçları için geri sayım başladı. Yabancı Dil Sınavına katılan binlerce aday 8 Kasım itibariyle ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranına yoğunlaşmaya başladı. Peki YDS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM YDS/2 sonuç sorgulama ekranı!

    8 Kasım YDS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    8 Kasım YDS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu adayların gündeminde yer alıyor. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı kısaca YDS/2 sonuçları için gözler ÖSYM'de! Peki 8 Kasım YDS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM YDS/2 sonuç sorgulama ekranı!

    YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    2022-YDS/2 Sınav Sonuçları Açıklandı

    23 Ekim 2022 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2022-YDS/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, sınav sonuçlarını 08 Kasım 2022 tarihinde 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecektir.

    Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    ÖSYM YDS 2 SONUÇ SORGULAMA EKRANI

    DEĞERLENDİRME

    Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

    Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

    Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

    Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır. Test hazırlanmayan dillerde çeviriler, ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

        Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,
        90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,
        80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,
        70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,
        60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,
        50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

        olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.
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        Haberler Eğitim 8 Kasım YDS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM YDS/2 sonuç sorgulama ekranı!
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