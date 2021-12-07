8 Aralık Çarşamba okullar var mı, tatil mi? Yarın okullar tatil olacak? Valilikten açıklama: Hangi illerde okullar tatil oldu İstanbul, Antalya...

7-8 ARALIK MGM HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize dışında yurt genelinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle sağanak ve yağmur, Orta Toroslar Mevkisi, Karadeniz'in yüksek iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güney Ege Kıyıları, Antalya'nın doğu çevreleri, Doğu Akdeniz, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batı ve kuzeyinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara ve Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısı ve kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Güney Ege'nin kıyı kesimleri, Doğu Akdeniz, Konya'nın güneybatı kesimleri, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.