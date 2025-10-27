PODCAST CANLI YAYIN

Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çarşamba gününe denk geliyor. Bayram öncesindeki 28 Ekim Salı günü ise her yıl olduğu gibi yarım gün resmi tatil ilan edildi. Peki 30 Ekim Cuma tatil mi, resmi açıklama geldi mi? İşte merak edilenler.

30 EKİM PERŞEMBE TATİL Mİ, OKUL VAR MI? 2025 Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün sürecek?

28 Ekim'de kamu kurumları ve birçok özel işletme saat 13.00'a kadar hizmet vermeye devam edecek. Öğle saatinden itibaren mesai sona erecek ve kurumlar kapanacak.Milli Eğitim Bakanlığı'nın tatil takvimine göre ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde 28 Ekim öğleden sonra ders yapılmayacak. Öğrenciler, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına hazırlanmak üzere yarım gün tatil yapacak.

29 Ekim Çarşamba Günü Tüm Ülkede Resmi Tatil

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, ulusal düzeyde resmi tatil olarak kutlanacak. Bu nedenle 29 Ekim'de kamu kurumları, belediyeler, valilikler, nüfus müdürlükleri, noterler, bankalar, Borsa İstanbul, kargo şirketleri, eczaneler ve aile sağlığı merkezleri kapalı olacak.
Hastanelerde ise sadece acil servisler hizmet verecek.

30 Ekim Perşembe sabahı itibarıyla tüm kurumlar normal mesai düzenine geri dönecek.

Bayram Hazırlıkları Başladı: Şehirlerde Coşku Artıyor

Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere pek çok şehirde kutlama hazırlıkları hız kazandı. Resmî törenler, fener alayları, konserler ve çeşitli etkinliklerle yurtta 29 Ekim coşkusu yaşanacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da şehir meydanları, stadyumlar ve anıt alanlarında bayraklarla süslenmiş kutlamalar yapılacak.

2026 Resmi Tatil Takvimi de Açıklandı

Resmi Gazete'de yayımlanan 2026 yılı tatil takvimine göre yeni yıl da birçok milli ve dini bayramla dolu geçecek.

İşte 2026 yılındaki bazı resmi tatil günleri:

1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı

23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2026 Cuma: Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2026 Çarşamba: Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos 2026 Pazar: Zafer Bayramı

28 Ekim 2026 Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim 2026 Perşembe: Cumhuriyet Bayramı

