30 EKİM PERŞEMBE TATİL Mİ, OKUL VAR MI? 2025 Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün sürecek?

28 Ekim'de kamu kurumları ve birçok özel işletme saat 13.00'a kadar hizmet vermeye devam edecek. Öğle saatinden itibaren mesai sona erecek ve kurumlar kapanacak.Milli Eğitim Bakanlığı'nın tatil takvimine göre ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde 28 Ekim öğleden sonra ders yapılmayacak. Öğrenciler, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına hazırlanmak üzere yarım gün tatil yapacak.

(Takvim Foto Arşiv) 29 Ekim Çarşamba Günü Tüm Ülkede Resmi Tatil 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, ulusal düzeyde resmi tatil olarak kutlanacak. Bu nedenle 29 Ekim'de kamu kurumları, belediyeler, valilikler, nüfus müdürlükleri, noterler, bankalar, Borsa İstanbul, kargo şirketleri, eczaneler ve aile sağlığı merkezleri kapalı olacak.

Hastanelerde ise sadece acil servisler hizmet verecek.