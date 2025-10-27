30 EKİM PERŞEMBE TATİL Mİ, OKUL VAR MI? 2025 Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün sürecek?

28 Ekim'de kamu kurumları ve birçok özel işletme saat 13.00'a kadar hizmet vermeye devam edecek. Öğle saatinden itibaren mesai sona erecek ve kurumlar kapanacak.Milli Eğitim Bakanlığı'nın tatil takvimine göre ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde 28 Ekim öğleden sonra ders yapılmayacak. Öğrenciler, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına hazırlanmak üzere yarım gün tatil yapacak.
29 Ekim Çarşamba Günü Tüm Ülkede Resmi Tatil
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, ulusal düzeyde resmi tatil olarak kutlanacak. Bu nedenle 29 Ekim'de kamu kurumları, belediyeler, valilikler, nüfus müdürlükleri, noterler, bankalar, Borsa İstanbul, kargo şirketleri, eczaneler ve aile sağlığı merkezleri kapalı olacak.
Hastanelerde ise sadece acil servisler hizmet verecek.
30 Ekim Perşembe sabahı itibarıyla tüm kurumlar normal mesai düzenine geri dönecek.
Bayram Hazırlıkları Başladı: Şehirlerde Coşku Artıyor
Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere pek çok şehirde kutlama hazırlıkları hız kazandı. Resmî törenler, fener alayları, konserler ve çeşitli etkinliklerle yurtta 29 Ekim coşkusu yaşanacak.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da şehir meydanları, stadyumlar ve anıt alanlarında bayraklarla süslenmiş kutlamalar yapılacak.