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    • Eğitim
    • 02.07.2023 16:30
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    • 02.07.2023 16:31
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    3. DÖNEM AÖL SINAV TARİHİ 2023! MEB Açık lise Temmuz sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınavları online mi, yüz yüze mi?

    AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak merakla araştırılmaya başlandı. Açık Lise sınavlarına katılacak öğrenciler internet arama motorlarında sınav tarihlerini sorguluyor. Bir yandan da sınavların online mi yoksa yüze yüze mi yapılacağı merak ediliyor. İşte ME takvimi ile 3. dönem AÖL sınav tarihleri hakkında bilgiler...

    3. DÖNEM AÖL SINAV TARİHİ 2023!

    Temmuz ayının gelmesiyle birlikte Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları hakkında araştırmalar da hızlandı. AÖL 3. dönem sınavları Temmuz ayı içerisinde yapılacak. Bu noktada 'MEB Açık lise Temmuz sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınavları online mi, yüz yüze mi?' soruları gündeme geldi. İşte merak edilenler...

    3. DÖNEM AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi sınavlarıTemmuz ayında yapılacak. Bakanlık tarafından yayımlanan 2023 yılı sınav uygulama takvimine göre 3. dönem Açık Öğretim Lisesi sınavlarının önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor. Net tarihler duyurulduğunda haberimizde detaylar eklenecektir.

    AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAVLARI ONLİNE Mİ OLACAK, YÜZ YÜZE Mİ?

    AÖL 3. dönem sınavlarının nasıl gerçekleştirileceği merak ediliyor. MEB takvimine göre Açık Lise 3. dönem sınavları e-sınav olarak yapılacak.

        AÖL SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

        Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sınavlarına kayıt işlemini yapmayan öğrenciler katılmaz. Sınavlarda öğrencilere 20 soru yöneltilir ve sınav süresi 25 dakika olarak belirlenmiştir.

        Online sınavlar Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Bakanlık tarafından açıklanan sınav takvimine göre öğrenciler hareket eder.

        100 puan üzerinden değerlendirilen sınavlarda ders geçme notu 45 (kırk beş) olarak belirlenmiştir.

        Bu notun altında kalan öğrenciler başarısız sayılır. Sınav değerlendirmesinde yanlış cevaplar doğru yanıtı etkilemez.
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        Haberler Eğitim 3. DÖNEM AÖL SINAV TARİHİ 2023! MEB Açık lise Temmuz sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınavları online mi, yüz yüze mi?
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