3. DÖNEM AÖL SINAV TARİHİ 2023! MEB Açık lise Temmuz sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınavları online mi, yüz yüze mi?

Temmuz ayının gelmesiyle birlikte Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları hakkında araştırmalar da hızlandı. AÖL 3. dönem sınavları Temmuz ayı içerisinde yapılacak. Bu noktada 'MEB Açık lise Temmuz sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınavları online mi, yüz yüze mi?' soruları gündeme geldi. İşte merak edilenler...
3. DÖNEM AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi sınavlarıTemmuz ayında yapılacak. Bakanlık tarafından yayımlanan 2023 yılı sınav uygulama takvimine göre 3. dönem Açık Öğretim Lisesi sınavlarının önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor. Net tarihler duyurulduğunda haberimizde detaylar eklenecektir.
AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAVLARI ONLİNE Mİ OLACAK, YÜZ YÜZE Mİ?
AÖL 3. dönem sınavlarının nasıl gerçekleştirileceği merak ediliyor. MEB takvimine göre Açık Lise 3. dönem sınavları e-sınav olarak yapılacak.