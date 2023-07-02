3. DÖNEM AÖL SINAV TARİHİ 2023! MEB Açık lise Temmuz sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınavları online mi, yüz yüze mi?

Temmuz ayının gelmesiyle birlikte Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları hakkında araştırmalar da hızlandı. AÖL 3. dönem sınavları Temmuz ayı içerisinde yapılacak. Bu noktada 'MEB Açık lise Temmuz sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınavları online mi, yüz yüze mi?' soruları gündeme geldi. İşte merak edilenler...