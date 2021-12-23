24 Aralık Cuma Konya'da okullar tatil olacak mı? Yarın Konya'da tatil olan ilçelerin tam listesi! Son dakika Valilik açıklamaları...

24 ARALIK CUMA KONYA'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

24 Aralık'ta kar tatili ile ilgili şuan için henüz valiliklerden bir açıklama gelmedi. Yarın için açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

METEOROLOJİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz'in kıyı kesimi ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Karabük, Çorum ve Amasya çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Trakya kesimi ve bölgenin güneydoğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı