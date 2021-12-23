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    • Eğitim
    • 23.12.2021 10:36
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    • 23.12.2021 10:36
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    24 Aralık Cuma Konya'da okullar tatil olacak mı? Yarın Konya'da tatil olan ilçelerin tam listesi! Son dakika Valilik açıklamaları...

    Kar Türkiye'nin bir çok ilinde şiddetini artırıyor. Yüz yüze eğitime bugün Bartın, Zonguldak, Artvin'de okullar tatil edildi. Konya'nın da ilçelerinde bir önceki gün kar tatili duyurusu yapılmıştı. Gözler yarına yani haftanın son gününe çevrildi. Cuma günü hangi illerde okulların tatil edildiği merak ediliyor. Peki 24 Aralık Konya'da okullar tatil olacak mı? İşte tarın Konya'da tatil olan ilçelerin tam listesi ve Valilik açıklamaları...

    takvim.com.tr
    24 Aralık Cuma Konya’da okullar tatil olacak mı? Yarın Konya’da tatil olan ilçelerin tam listesi

    Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geliyor. Yoğun kar yağışı bir çok ilde hayatı olumsuz etkiledi. Konya, Bartın, Zonguldak ve diğer bir çok ilde yollar kar nedeniyle kapandı. Valiliklerden de günlerdir kar tatili açıklamaları geliyor. Son olarak bugün Bartın, Zonguldak, Artvin'de okulların tatil edildiği duyuruldu. Hal böyle olunca veliler ve öğrenciler yarın okulların durumunu merak ediyor. Peki 24 Aralık Cuma Konya'da okullar tatil olacak mı? Yarın Konya'da tatil olan ilçelerin tam listesi haberimizde!

    23 ARALIK OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ İL VE İLÇELERİN TAM LİSTESİ!

    Bartın

    Kars

    Ardahan

    Kastamonu

    Artvin

    Trabzon

    Giresun

    Zonguldak

    Rize

    Düzce

    24 ARALIK CUMA KONYA'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

    24 Aralık'ta kar tatili ile ilgili şuan için henüz valiliklerden bir açıklama gelmedi. Yarın için açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

    METEOROLOJİ HAVA DURUMU

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz'in kıyı kesimi ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Karabük, Çorum ve Amasya çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Trakya kesimi ve bölgenin güneydoğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

    EDİRNE °C, 4°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İSTANBUL °C, 4°C
    Parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 2°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        KOCAELİ °C, 5°C
        Parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        EGE
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, -4°C
        Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ °C, 6°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 10°C
        Az bulutlu

        MUĞLA °C, 6°C
        Az bulutlu

        AKDENİZ
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

        ADANA °C, 12°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 13°C
        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY °C, 7°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA °C, 3°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

        ANKARA °C, 0°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 0°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, -5°C
        Parçalı ve az bulutlu

        YOZGAT °C, -3°C
        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Karabük çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor..

        BOLU °C, 0°C
        Çok bulutlu

        DÜZCE °C, 5°C
        Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

        KASTAMONU °C, -2°C
        Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

        ZONGULDAK °C, 2°C
        Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Çok bulutlu, kıyı kesimleri ile sabah saatlerinde Amasya ve Çorum çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

        ÇORUM °C, 0°C
        Çok bulutlu , sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

        SAMSUN °C, 4°C
        Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri yer yer kar yağışlı

        TOKAT °C, 0°C
        Çok bulutlu

        TRABZON °C, 5°C
        Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

        ERZURUM °C, -7°C
        Çok bulutlu

        KARS °C, -6°C
        Çok bulutlu

        MALATYA °C, 1°C
        Parçalı bulutlu

        VAN °C, 0°C
        Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Siirt çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

        DİYARBAKIR °C, 5°C
        Parçalı çok bulutlu

        GAZİANTEP °C, 4°C
        Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT °C, 4°C
        Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

        ŞANLIURFA °C, 8°C
        Parçalı ve az bulutlu
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        Haberler Eğitim 24 Aralık Cuma Konya'da okullar tatil olacak mı? Yarın Konya'da tatil olan ilçelerin tam listesi! Son dakika Valilik açıklamaları...
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