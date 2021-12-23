24 Aralık Cuma Konya'da okullar tatil olacak mı? Yarın Konya'da tatil olan ilçelerin tam listesi! Son dakika Valilik açıklamaları...

Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geliyor. Yoğun kar yağışı bir çok ilde hayatı olumsuz etkiledi. Konya, Bartın, Zonguldak ve diğer bir çok ilde yollar kar nedeniyle kapandı. Valiliklerden de günlerdir kar tatili açıklamaları geliyor. Son olarak bugün Bartın, Zonguldak, Artvin'de okulların tatil edildiği duyuruldu. Hal böyle olunca veliler ve öğrenciler yarın okulların durumunu merak ediyor. Peki 24 Aralık Cuma Konya'da okullar tatil olacak mı? Yarın Konya'da tatil olan ilçelerin tam listesi haberimizde!
23 ARALIK OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ İL VE İLÇELERİN TAM LİSTESİ!
Bartın
Kars
Ardahan
Kastamonu
Artvin
Trabzon
Giresun
Zonguldak
Rize
Düzce
24 ARALIK CUMA KONYA'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?
24 Aralık'ta kar tatili ile ilgili şuan için henüz valiliklerden bir açıklama gelmedi. Yarın için açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
METEOROLOJİ HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz'in kıyı kesimi ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Karabük, Çorum ve Amasya çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Trakya kesimi ve bölgenin güneydoğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı