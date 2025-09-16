2025 YKS ek tercih tarihleri belli oldu mu? ÖSYM ek tercih kılavuzu, boş kontenjanlar ve taban puanlar

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından adayların gündeminde YKS ek tercih dönemi var. ÖSYM'nin yayımlayacağı ek tercih kılavuzu ile boş kontenjanlar ve taban puanlar açıklanacak. Geçen yıl eylül ayında yapılan ek tercihler bu yıl da aynı takvimde adayların erişimine açılacak.

Fotoğraflar: AA 📌 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 2025 YKS ek tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı. Ancak üniversitelerin akademik takvimleri göz önüne alındığında, sürecin 16-19 Eylül 2025 haftası içerisinde başlaması bekleniyor. Geçen yıl YKS sonuçları 13 Ağustos 2024'te açıklanmış, ek tercihler ise 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Bu nedenle 2025 takviminin de benzer şekilde ilerlemesi öngörülüyor.