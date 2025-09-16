SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

2025 YKS ek tercih tarihleri belli oldu mu? ÖSYM ek tercih kılavuzu, boş kontenjanlar ve taban puanlar

2025 YKS ek tercih süreci için geri sayım başladı. İlk yerleştirmelerde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, ÖSYM tarafından açıklanacak ek tercih kılavuzunu bekliyor. Üniversitelerin boş kontenjanları, taban puanları ve başarı sıralamalarının yer alacağı kılavuzun bu hafta içerisinde yayımlanması öngörülüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Eylül 2025 , 18:00
2025 YKS ek tercih tarihleri belli oldu mu? ÖSYM ek tercih kılavuzu, boş kontenjanlar ve taban puanlar

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından adayların gündeminde YKS ek tercih dönemi var. ÖSYM'nin yayımlayacağı ek tercih kılavuzu ile boş kontenjanlar ve taban puanlar açıklanacak. Geçen yıl eylül ayında yapılan ek tercihler bu yıl da aynı takvimde adayların erişimine açılacak.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

📌 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025 YKS ek tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı. Ancak üniversitelerin akademik takvimleri göz önüne alındığında, sürecin 16-19 Eylül 2025 haftası içerisinde başlaması bekleniyor.

Geçen yıl YKS sonuçları 13 Ağustos 2024'te açıklanmış, ek tercihler ise 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Bu nedenle 2025 takviminin de benzer şekilde ilerlemesi öngörülüyor.

📌 EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2025 YKS ek tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından paylaşılmadı. Kılavuzun bu hafta içerisinde duyurulması bekleniyor.

Kılavuzda yer alacak bilgiler şunlar olacak:

  • Üniversitelerin boş kontenjanları

  • Taban puanlar

  • Başarı sıralamaları

  • Ek tercih ücreti ve başvuru koşulları

📌 KİMLER EK TERCİH YAPABİLECEK?

  • 2025 YKS puanı hesaplanmış olan adaylar

  • İlk tercihlerde herhangi bir programa yerleşemeyenler

  • Kayıt hakkı kazanıp kayıt yaptırmayanlar

Adaylar, ek yerleştirmede en fazla 24 tercih yapabilecek.

📌 EK TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Ek yerleştirme başvuruları yalnızca ais.osym.gov.tr üzerinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle yapılacak. Posta, fax veya e-posta yoluyla gönderilen tercihler geçersiz sayılacak.

Zamlı eğitim ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? 2025-2026 MEB eğitim ödeneği kırtasiye yardımı ne kadar, kaç TL?Zamlı eğitim ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? 2025-2026 MEB eğitim ödeneği kırtasiye yardımı ne kadar, kaç TL?
Zamlı eğitim ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? 2025-2026 MEB eğitim ödeneği (kırtasiye yardımı) ne kadar, kaç TL?
2025-YDUS 1. Dönem ek yerleştirme tercihleri başladı2025-YDUS 1. Dönem ek yerleştirme tercihleri başladı
2025-YDUS 1. Dönem ek yerleştirme tercihleri başladı
YKS ek tercih kılavuzu: 150-160-180-200-300-400 puanla alan 2-4 yıllık üniversiteler boş kontenjan, taban puanlarıYKS ek tercih kılavuzu: 150-160-180-200-300-400 puanla alan 2-4 yıllık üniversiteler boş kontenjan, taban puanları
YKS ek tercih kılavuzu: 150-160-180-200-300-400 puanla alan 2-4 yıllık üniversiteler (boş kontenjan, taban puanları)

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Avrupa Şampiyonası’nda ikinci olan 12 Dev Adam’ı kabul etti
Ankara kılıç gösterdi CIA’in kuduz köpeği havladı! Rubin Trump’tan Türkiye kısıtlama istedi... Başkan Erdoğan ve ailesine dil uzattı
Borsa İstanbul
Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal’dan mutlak butlan yorumu: Mahkeme kararı çıkarsa Kılıçdaroğlu’nun CHP’deki görevine dönmesi gerekir
Netanyahu Kudüs’ün peşinde! BM Zirvesi öncesi Rubio’yu yanına aldı Başkan Erdoğan’ı hedef gösterdi
Başkan Erdoğan’dan Katar dönüşü Terörsüz Türkiye açıklaması: Kurulan tuzakları bozduk ve bozacağız
Dışişleri Bakanlığı’na yeni yerleşke! Başkan Erdoğan temel atma törenine katılacak!
CHP’de gırtlak butlan! Önce partililer sonra fondaşlar birbirine girdi... Dedikoducular | Durumları üçüncü sayfa haberlerinden hallice
Libya’daki tarafları Ankara barıştırdı! Hafter Türkiye’ye gelecek mi? Başkan Erdoğan açıkladı
İsrail Gazze’de kara saldırısına başladı! Netanyahu’nun kalıcı işgal planı: Tanklar şehir merkezine girdi | Dışişleri: Soykırımın yeni aşaması
Başkan Erdoğan CHP’yi özetledi! İta amiri kulağına fısıldıyor Özgür Özel konuşuyor | 100 yıllık partiyi hırsızlık çetesinin fedaisi ettiler
CHP’li Bayrampaşa Belediyesi yolsuzlukta 48 şüpheli adliyede! Soruşturma bir depremzedenin şikayetiyle başladı
ABD’de gündem bu araştırma: Kalıcı yaz saati 300 bin felç vakasını ve obeziteyi önleyebilir! Türkiye Berat Albayrak döneminde geçmişti
Başkan Erdoğan’dan 81 ilde sosyal konut müjdesi: Önümüzdeki ay detayları paylaşacağız | Deprem bölgesine ekstra kontenjan
Borsa İstanbul’da manipülasyon soruşturması! Investco Holding yetkilisi 14 şüpheli gözaltına alındı
Emekliye 18 bin 663 TL maaş: SSK BAĞKUR için yüzde 10,56 ek zam hesabı yapıldı! Refah payı var mı?
Başkan Erdoğan’dan sokak çağrısı yapan FETÖ’cü hainlere sert tepki: Sokakları karıştırmak isteyene eyvallah etmeyiz
Arz-ı Mev’ud’a İslam Birliği tokadı! Ankara’nın Suriye’den Libya’ya KKTC’den Akdeniz’e felç edici hamleleri: İsrail’i Türkiye’nin gazabından ABD kurtaramaz
Barış Arduç yeni dizisi Aşk ve Gözyaşın’nı anlattı: Küllenmiş ilişkiler ve ikinci şanslar!
Gözleri KaraDeniz’in Asiye Ana’sı Ayten Uncuoğlu bakın aslen nereli! Tipik bir Karadeniz kadını olarak izliyoruz ama...