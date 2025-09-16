SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

2025-YDUS 1. Dönem ek yerleştirme tercihleri başladı

2025-YDUS 1. Dönem ek yerleştirme tercihleri başladı! Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) adayları, belirtilen tarihler arasında ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresinden tercihlerini elektronik ortamda yapabilecek. Peki 2025-YDUS 1. Dönem Ek Yerleştirme Tercihleri son tarih ne zaman? Ek yerleştirme tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Eylül 2025 , 11:25 Güncelleme Tarihi :16 Eylül 2025 , 11:28
2025-YDUS 1. Dönem ek yerleştirme tercihleri başladı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ÖSYM'den önemli bir son dakika duyurusu geldi. 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) 1. Dönem ek yerleştirme tercihleri 16 Eylül 2025 itibarıyla başladı.

(X)(X)

Tercihler Ne Zaman Alınıyor?

Ek yerleştirme tercih işlemleri 16-22 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, 22 Eylül 2025 saat 23.59'a kadar tercihlerini tamamlayabilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Tercih İşlemleri Nasıl Yapılacak?

Adaylar tercihlerini bireysel olarak, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Nelere dikkat edilmeli?

Ek yerleştirmede, 2025-YDUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu'nda belirtilen ilke ve kurallar geçerli olacak. Tercihte bulunacak adayların, ÖSYM'nin paylaştığı genel bilgiler ve tabloları dikkatle incelemesi önem taşıyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Arz-ı Mev’ud’a İslam Birliği tokadı! Ankara’nın Suriye’den Libya’ya KKTC’den Akdeniz’e felç edici hamleleri: İsrail’i Türkiye’nin gazabından ABD kurtaramaz
İsrail Gazze’de kara saldırısına başladı! Netanyahu’nun kalıcı işgal planı: Tanklar şehir merkezine girdi | ABD Dışişleri’nden ilk açıklama
Borsa İstanbul
Charlie Kirk’ün suikastçısı yakalanmadan 2 saat önce yazdı: Tyler Robinson’ın itirafı: Discord’da kan donduran mesaj
İBB’deki yolsuzlukta ’VIP Yakup’ itirafları! İmamoğlu’nun 30 kişilik VIP listesi mercek altında! Savcılık harekete geçti
CHP’li Bayrampaşa Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında 48 şüpheli adliyede
İzmir Balçova’da 2 polisi şehit eden Eren Bigül’ün ifadesi ortaya çıktı! Katilin ifadesi kan dondurdu | Hedefinde başka yerler varmış
CHP’li Bayrampaşa Belediyesi’nde yasak aşk skandalı! Başkan imkanları sevgilileri için seferber etmiş
İstanbul ve Karadeniz için sağanak uyarısı! Gün ve saat belli oldu: Termometreler bir anda 7-8 derece düşecek
İşte memurların Ocak zammına gelecek formüller...
Başkan Erdoğan’dan Katar’da Gazze diplomasisi! Dünyaya Filistin mesajı: Başkenti Doğu Kudüs olacak!
26 farklık bozgun hazımsızlık yaptı! Yunan basketbolcu Giannis Antetekounmpo’dan kutsalımız Türk bayrağına küfür | Tepkiler peş peşe...
Bay Kemal Olağan yolları kovalıyor! 21 Eylül’de şaibeyi aklamayacak... Kılıçdaroğlu ve Özel hangi CHP’li vekilin evinde görüşecek?
Elazığ’da gökyüzünde iki büyük patlama: Nedeni belli oldu | Patlama sesi güvenlik kamerasında
DOHA zirvesi bildirisi yayımlandı: İslam dünyasından terör devleri İsrail’e 25 maddelik sert tepki
Can Holding’e kara para operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holding’deki hisselerine el konuldu | 5 şüpheliye tutuklama Tekdağ’a ev hapsi
Başkan Erdoğan’dan Katar’da tarihi açıklama: İsrail’i durduracak güce sahibiz | Savunma alanında tecrübelerimizi paylaşırız mesajı
CHP’den Cumhur’a nifak sokma çabası! Hikmet Çetin Bahçeli’den MHP-CHP koalisyonu istedi: Kılıçdaroğlu-Beştepe yalanını kim söyletti?
CHP’nin şaibeli kurultayına iptal davası yine ertelendi! Takvim salondan aktardı... Kılıçdaroğlu cephesinden açıklama
Togg T10F dört farklı versiyonuyla satışa çıktı! Fiyatları belli oldu: En düşük model ne kadar?