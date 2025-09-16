ÖSYM'den önemli bir son dakika duyurusu geldi. 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) 1. Dönem ek yerleştirme tercihleri 16 Eylül 2025 itibarıyla başladı.
Tercihler Ne Zaman Alınıyor?
Ek yerleştirme tercih işlemleri 16-22 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.
Adaylar, 22 Eylül 2025 saat 23.59'a kadar tercihlerini tamamlayabilecek.
Tercih İşlemleri Nasıl Yapılacak?
Adaylar tercihlerini bireysel olarak, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.
Nelere dikkat edilmeli?
Ek yerleştirmede, 2025-YDUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu'nda belirtilen ilke ve kurallar geçerli olacak. Tercihte bulunacak adayların, ÖSYM'nin paylaştığı genel bilgiler ve tabloları dikkatle incelemesi önem taşıyor.