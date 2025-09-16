ÖSYM'den önemli bir son dakika duyurusu geldi. 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) 1. Dönem ek yerleştirme tercihleri 16 Eylül 2025 itibarıyla başladı.

Adaylar, 22 Eylül 2025 saat 23.59'a kadar tercihlerini tamamlayabilecek.

Tercihler Ne Zaman Alınıyor?

(Takvim Foto Arşiv)

Tercih İşlemleri Nasıl Yapılacak?

Adaylar tercihlerini bireysel olarak, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.