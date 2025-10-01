2025 EUS sınavı ne zaman, saat kaçta? ÖSYM EUS başvuruları bitti mi?

Sınavlara ilişkin tüm detaylar ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzlarda yer alıyor. Adayların ilgili sınav kılavuzlarını dikkatle incelemeleri önem arz ediyor.

SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER NELER?

ÖSYM'de yer alan bilgilere göre sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Bu belgeyi, T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinmeniz gerekmektedir. Belgenin üzerinde sınava gireceğiniz merkez, bina ve salon bilgileriniz ile fotoğrafınız bulunmaktadır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir salonda sınava giremez.