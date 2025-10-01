PODCAST CANLI YAYIN

2025 EUS sınavı ne zaman, saat kaçta? ÖSYM EUS başvuruları bitti mi?

Eczacılıkta uzmanlık hayali kuran adaylar için kritik tarih yaklaştı. 2025-EUS ve 2025-STS Eczacılık başvuruları 27 Ağustos–3 Eylül 2025 tarihleri arasında tamamlanmıştı. Gözler şimdi sınavın yapılacağı tarihe çevrildi. Peki EUS sınavı ne zaman ve saat kaçta?

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-EUS) ve Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Eczacılık) için başvuru süreci 27 Ağustos-3 Eylül 2025 tarihleri arasında tamamlanmıştı. Gözler şimdi sınav tarihine çevrildi.

2025 EUS nedir, ne zaman?

EUS, yani Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı, eczacılık fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için seçme ve yerleştirme sürecinde ÖSYM tarafından uygulanan önemli bir sınavdır. Bu sınav, adayların mesleki bilgi ve yeterliliklerini ölçerek, eczacılık alanında ileri düzey eğitim alacak kişilerin belirlenmesini sağlar. Adayların merakla beklediği Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, 11 Ekim 2025 tarihinde yapılacak. Bu sınavlar, eczacılık alanında uzmanlık hedefleyen ve yurt dışında eğitim görüp denklik almak isteyen adaylar için büyük önem taşıyor.

EUS başvuruları bitti mi?

ÖSYM takvimine göre başvurular 27 Ağustos 2025 – 3 Eylül 2025 tarihleri arasında tamamlandı.

EUS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'de yer alan bilgilere göre EUS sonuçları 4 Kasım 2025 tarihinde duyurulacak.

Kılavuz Yayınlandı

Sınavlara ilişkin tüm detaylar ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzlarda yer alıyor. Adayların ilgili sınav kılavuzlarını dikkatle incelemeleri önem arz ediyor.

2025 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-EUS): Kılavuz ve Başvuru Bilgileri

SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER NELER?

ÖSYM'de yer alan bilgilere göre sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Bu belgeyi, T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinmeniz gerekmektedir. Belgenin üzerinde sınava gireceğiniz merkez, bina ve salon bilgileriniz ile fotoğrafınız bulunmaktadır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir salonda sınava giremez.

