2022 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS tercihlerinin biteceği tarih!

KİMLER EKPSS TERCİHİ YAPABİLECEK?

EKPSS tercih işlemlerini yapmak isteyen adaylar ''Kimler EKPSS tercihi yapabilir?'' sorusuna yanıt arıyor. Adayların 2018-EKPSS veya 2020-EKPSS'ye girmiş ya da 2018-Kura veya 2020-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekiyor.

EKPSS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekiyor.

EKPSS TERCİH EKRANI

EKPSS TERCİH KILAVUZU