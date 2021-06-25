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    • Eğitim
    • 26.06.2021 09:28
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    • 26.06.2021 09:29
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    YKS gerekli belgeler hangileri? 2021 YKS TYT AYT sınava girerken gerekli belgeler nelerdir?

    Üniversite kapısını aralayacak YKS sınavı için heyecan dorukta. Milyonlarca öğrenci YKS sınavında başarılı olmak için mücadele edecek. Öğrenciler, sınav öncesi yapmaları gerekenleri de merak ediyor. Sınav hazırlıkları devam ederken en önemli konu ise belgeler oldu. Peki; YKS sınava girerken gerekli belgeler nelerdir?

    takvim.com.tr
    YKS'ye girerken gerekli belgeler neler? YKS sınavında maske zorunlu mu? ÖSYM açıklaması...

    Milyonlarca öğrencinin giriş yapacağı YKS sınavı için geri sayım başladı. Öğrenciler üniversite hayalleri için ter dökecek. Peki; YKS sınava girerken gerekli belgeler nelerdir? Hangi iki önemli belge sınava girişte zorunlu tutuluyor? YKS sınavında maske zorunlu mu? İşte YKS sınavına gitmeden önce bilmeniz gerekenler ve ÖSYM'den gelen önemli açıklamalar...

    YKS SINAVA GİRERKEN GEREKLİ BELGELER!

    Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:

    1) İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB)

    2) Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı

    (Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;

    Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar,

    Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı,

    T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan "fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu" veya "fotoğraflı, barkodlu-karekodlu" Geçici Kimlik Belgesi'nin geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.)

    Sürücü belgesi, Meslek kimlik kartları, öğrenci kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

        YKS'DE MASKE ZORUNLU MU?

        ÖSYM Başkanı Halis Aygün, hafta sonu gerçekleştirilecek 2021 YKS öncesi merak edilen sorulara yanıt verdi.

        Aygün, ''Adaylar sınav salonlarına geçip sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabilecektir. Ancak sınav görevlilerimiz maskelerini çıkartmayacaktır. Adaylar kendi maskeleri, siperlikleri ve el dezenfektanlarıyla sınava girebilecekler. Bina girişinde adaylara el dezenfektanı dağıtılacaktır. Bina girişinde adaylara maske dağıtılacaktır. Sınav görevlilerimiz lateks eldiven kullanacaktır.'' dedi.
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        Haberler Eğitim YKS gerekli belgeler hangileri? 2021 YKS TYT AYT sınava girerken gerekli belgeler nelerdir?