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    • 27.07.2020 08:02
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    Son dakika: 2020 sonuçları açıklandı

    Son dakika haberine göre, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı()'nin açıkladındığını duyurdu. Öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile sonuçlarını görüntüleyebilecek.

    YKS 2020 sonuçları açıklandı

    sonuçları, 'nin resmi sitesi üzerinden Pazartesi sabahı erişime açıldı. Öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile sonuçlarını görüntüleyebilecek.


    SONUÇLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

    ÖSYM, sınav sonuçları duyurusunu şu ifadelerle yaptı;

    "27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2020-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Temmuz 2020 tarihinde saat 07.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."





    ÖSYM BAŞKANI: TERCİHLER 6-14 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK
    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS)'nin sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Aygün, " 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. Tercihler, 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim." dedi.






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