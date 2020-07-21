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    • 21.07.2020 14:54
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    2020 tercih kılavuzu ön bilgisi yayımlandı!

    Gelen son dakika haberine göre, , 2020- ve 'nu, adaylara ön bilgi vermek amacıyla yayımladı.

    YKS tercih kılavuzu ile ilgili ÖSYM'den açıklama

    , 2020- ve 'nu, adaylara ön bilgi vermek amacıyla yayımladı.

    ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, bugünden itibaren 24 Temmuz'a kadar ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinde incelenebilecek.

    Kılavuz ile adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amaçlanıyor. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

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