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    • Eğitim
    • 30.04.2020 Gazete
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    Milli Eğitim Bakanı : Sınıfta kalma yok

    Milli Eğitim Bakanı ’tan sınıf geçmeyle ilgili önemli açıklama: Bİrinci dönemdeki notlar geçerli sayılacak. Zayıfı olan öğrenci de sorumlu olarak üst sınıfa geçecek.

    Sınıfta kalma yok
    Milli Eğitim Bakanı 'tan sınıf geçmeyle ilgili önemli açıklama: Bİrinci dönemdeki notlar geçerli sayılacak. Zayıfı olan öğrenci de sorumlu olarak üst sınıfa geçecek. Telafi eğitimi 3 aşamada yapılacak. LGS tarihi Başkan Erdoğan'la yapılacak toplantıdan sonra netleşecek.



    OKULLAR 1 HAZİRAN'DA AÇILABİLİR
    Selçuk: Normalleşme süreci beklendiği şekilde olursa, 1 Haziran'da okullarda eğitime başlarız.

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