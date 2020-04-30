Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sınıf geçmeyle ilgili önemli açıklama: Bİrinci dönemdeki notlar geçerli sayılacak. Zayıfı olan öğrenci de sorumlu olarak üst sınıfa geçecek. Telafi eğitimi 3 aşamada yapılacak. LGS tarihi Başkan Erdoğan'la yapılacak toplantıdan sonra netleşecek.
OKULLAR 1 HAZİRAN'DA AÇILABİLİR
Selçuk: Normalleşme süreci beklendiği şekilde olursa, 1 Haziran'da okullarda eğitime başlarız.
OKULLAR 1 HAZİRAN'DA AÇILABİLİR
Selçuk: Normalleşme süreci beklendiği şekilde olursa, 1 Haziran'da okullarda eğitime başlarız.