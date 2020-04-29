Sınıfta kalma kalktı mı? Sorumlu sınıf geçmek ne demektir? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un son dakik açıklaması sınıf geçme ile oldu. Sınıfta kalmanın kalktığını söyleyen Ziya Selçuk, sorumlu sınıf geçmenin detaylarını anlattı. Peki Sorunlu sınıf geçme ne demektir? Sınfta kalmanın kalkmasından sonra öğrenciler sorumlu sınıf geçmeyi araştırıyor. İşte sorunlu sınıf geçme ne demek, sınıfta kalma kalktı mı sorularının cevapları... Bakan Selçuk "Not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler. Öğrencilerimiz sıkıntıya girmesin. Diyelim ki zayıf not varsa sorumlu olarak üst sınıfa geçecekler. " dedi.
SINIF GEÇME NASIL OLACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, birinci dönemde alınan notların geçerli olacağını belirtti.
SINIFTA KALMA OLACAK MI?
Bakan Selçuk "Not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler. Öğrencilerimiz sıkıntıya girmesin. Diyelim ki zayıf not varsa sorumlu olarak üst sınıfa geçecekler. " dedi.
İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle;
Ülkemiz corona Virüsle mücadele içinde. Aldığımız kararları paylaşıyoruz. Bilgilendirmeler şeffaf biçimde devam edecek. Alınan tüm kararların ülkemizdeki bir çok hane halkını ilgilendirdiğinin bilinci içindeyiz. Salgının başladığı tarihten itibaren uzaktan eğitime geçmenin faydalarını da görüyoruz.
UZAKTAN EĞİTİM TARİHİNDE SON DURUM NEDİR?
Uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır. Uzaktan eğitim şu anda elimizdeki tek seçenek. Tüm çocuklarımızdan ve velilerimizden ricam uzaktan eğitime sıkıca tutunmaları. 16 Mart 2020 itibariyle okullara ara verme ile birlikte bir hafta gibi kısa bir süre içinde uzaktan eğitimi hayata geçirdik.
Sınavlara hazırlanan öğrenciler en hassas olduğumuz konudur. 11. ve 12. sınıfta eğitim gören öğrencilerimizin yapay zeka destekli eğitim sistemine yoğun talebi var. EBA akademik destek platformuna kayıt olan öğrenci sayısının 1 milyona yaklaştığını söyleyebilirim.
LGS tarihiyle ilgili hafta başında yapılacak kabine toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız açıklama yapacak
Televizyondaki ve internetteki eğitim telafi eğitimidir.
Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Öğrenciler not ortalamaları kaç olursa olsun üst sınıfa geçecek.
13 Nisan 2020'den itibaren EBA canlı sınıf uygulamasında ilk 15 günde ders sayısı 650 bini aştı. Bu derslerin sadece 150 bini ilk hafta yapıldı, ikinci hafta ise bu ders sayısı 500 bin oldu. Bu derslerin yaklaşık 200 binini ise hafta sonu yaparak eğitime yeni bir zaman boyutu da kazandırmış olduk.
SORUMLU SINIF GEÇME NEDİR?
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UZAKTAN EĞİTİM TARİHİNDE SON DURUM NEDİR?
Uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır. Uzaktan eğitim şu anda elimizdeki tek seçenek. Bütün çocuklarımızdan ve velilerimizden ricam uzaktan eğitime sıkıca tutunmaları. 16 Mart 2020 itibariyle okullara ara verme ile beraber bir hafta gibi kısa bir müddet içinde uzaktan eğitimi yaşama geçirdik.
Sınavlara hazırlanan öğrenciler en hassas olduğumuz konudur. 11. ve 12. sınıfta eğitim gören öğrencilerimizin yapay zeka destekli eğitim sistemine yoğun talebi var. EBA akademik destek platformuna kayıt olan öğrenci sayısının 1 milyona yaklaştığını söyleyebilirim.
LGS tarihiyle alakalı hafta başında yapılacak kabine toplantısı ardından Sayın Cumhurbaşkanımız açıklama yapacak
Televizyondaki ve internetteki eğitim telafi eğitimidir.
Sınıf geçmeyle alakalı birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Öğrenciler not ortalamaları kaç olursa olsun üst sınıfa geçecek.
13 Nisan 2020'den itibaren EBA canlı sınıf uygulamasında ilk 15 günde ders sayısı 650 bini aştı. Bu derslerin yalnızca 150 bini ilk hafta yapıldı, ikinci hafta ise bu ders sayısı 500 bin oldu. Bu derslerin ortalama 200 binini ise hafta sonu yaparak eğitime yeni bir zaman boyutu da kazandırmış olduk.
OKUL TATİLİ UZATILDI MI?
Henüz okul tatillerinin uzatılıp uzatılmadığına dair bir açıklama yapılmadı. Konuya dair resmi bir açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayında soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.
Bilim Kurulunun bu konudaki tavsiyelerinin önemine işaret eden Selçuk, şöyle konuştu:
"Bu konuda ne olursa biz ne zaman ne yaparız konusunda hazırlıklarımız var. (Telafi eğitimleri) Temmuz ve ağustosu çok düşünmüyoruz, çok planlamıyoruz. Bizim öncesinde ve sonrasındaki dönemlere ilişkin çalışmalarımız, daha baskın ama böyle bir kriz durumunda dünyanın yaptığı işler gibi biz de senaryo ve takvim neyi gösterirse ona göre düzenlememizi yapacağız. Yaz ayları için bir planlamamız açıkçası yok. (Eylül ve ekim) daha ağır basıyor ve onun öncesindeki dönem için çalışmalarımız var. Yani mayıs ve haziran ayları için planlamalarımız var ama temmuz ve ağustos ayı için çok fazla bir planlama üzerinde çalışmıyoruz."