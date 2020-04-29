İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle;

Ülkemiz corona Virüsle mücadele içinde. Aldığımız kararları paylaşıyoruz. Bilgilendirmeler şeffaf biçimde devam edecek. Alınan tüm kararların ülkemizdeki bir çok hane halkını ilgilendirdiğinin bilinci içindeyiz. Salgının başladığı tarihten itibaren uzaktan eğitime geçmenin faydalarını da görüyoruz.

UZAKTAN EĞİTİM TARİHİNDE SON DURUM NEDİR?

Uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır. Uzaktan eğitim şu anda elimizdeki tek seçenek. Tüm çocuklarımızdan ve velilerimizden ricam uzaktan eğitime sıkıca tutunmaları. 16 Mart 2020 itibariyle okullara ara verme ile birlikte bir hafta gibi kısa bir süre içinde uzaktan eğitimi hayata geçirdik.