AÖF ders sınıf geçme notu kaç? AÖF puan hesaplama nasıl yapılır? 2019'da AÖF kaç net kaç puan? AÖF puan hesaplamanın nasıl yapıldığı merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavları 14 Aralık ve 15 Aralık tarihlerinde yapıldı. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru soruldu, 30'ar dakika sınav süresi verildi. Sınavlar Cumartesi-Pazar günleri dört oturum halinde yapıldı. Sınava giren adaylar heyecanla puan hesaplama yollarını öğrenmek istiyorlar. Haberimiz içerisinden AÖF ile ilgili detayları öğrenebilirsiniz.

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