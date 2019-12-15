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  • 15.12.2019 12:06
  • Son Güncelleme: 15.12.2019 12:06

'te kaç net kaç puan eder? nasıl yapılır? Peki ders, sınıf ve kaç?

bahar dönemi final sınavları 14 Aralık ve 15 Aralık tarihlerinde yapıldı. Sınava giren adaylar heyecanla kaç puan alacaklarını öğrenmek istiyorlar. AÖF 2019 puan hesaplama nasıl yapılır? Sonuçlar açıklanana kadar öğrenciler puan hesaplama yöntemlerine yoğun ilgi gösteriyorlar. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi veriliyor. Yeni sistemde, öğrencilerimizin bir dersten başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden değerlendirmeye alınan kâğıtlarda 35,00ya da üzerinde başarı puanı alması gerekmektedir. Peki AÖF ders geçme notu kaç? nasıl yapılır? 2019'da ?

AÖF puan hesaplama nasıl yapılır?

AÖF ders sınıf geçme notu kaç? AÖF puan hesaplama nasıl yapılır? 2019'da AÖF kaç net kaç puan? AÖF puan hesaplamanın nasıl yapıldığı merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavları 14 Aralık ve 15 Aralık tarihlerinde yapıldı. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru soruldu, 30'ar dakika sınav süresi verildi. Sınavlar Cumartesi-Pazar günleri dört oturum halinde yapıldı. Sınava giren adaylar heyecanla puan hesaplama yollarını öğrenmek istiyorlar. Haberimiz içerisinden AÖF ile ilgili detayları öğrenebilirsiniz.

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HaberlerEğitim HaberleriAÖF'te kaç net kaç puan eder? AÖF puan hesaplama nasıl yapılır? Peki ders, sınıf ve koşullu geçme notu kaç?
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