AÖL sınav yorumları araştırılıyor. Açık lise AÖL sınav soruları yorumları zor muydu kolay mıydı? Sınava giren adaylar yorumların nasıl olduğunu öğrenmek istiyorlar. Açık öğretim lisesi sınavları 7 Aralık ve 8 Aralık tarihlerinde yapıldı. Sınava giren adaylar heyecanla yorumları araştırıyorlar. Yorumlara bakarak diğer adayların sorulara nasıl cevap verdiklerini öğrenmek ve kendi yanıtları ile karşılaştırma yapmak istiyorlar.

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