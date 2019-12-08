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  • 08.12.2019 11:21
  • Son Güncelleme: 08.12.2019 11:21

AÖL sınav soruları yorumları zor muydu, kolay mıydı?

'in sınavlarından biri olan AÖL yani sınavları için heyecan sona erdi.  AÖL 1. dönem sınavları tarihlerinde yapıldı. Şimdi ise AÖL açık lise sınav yorumları araştırılıyor. AÖL sınav soruları yorumları zor muydu kolay mıydı? AÖL sınav yorumları merak edilen konular arasında yerini aldı. Açık Öğretim Lisesi 1992 yılında kurulan uzaktan öğretim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren ve bu hizmeti merkezi sistemle yürüten, Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur.

AÖL 7-8 Aralık sınav soruları yorumları zor muydu, kolay mıydı?

AÖL sınav yorumları araştırılıyor. Açık lise AÖL sınav soruları yorumları zor muydu kolay mıydı? Sınava giren adaylar yorumların nasıl olduğunu öğrenmek istiyorlar. Açık öğretim lisesi sınavları 7 Aralık ve 8 Aralık tarihlerinde yapıldı. Sınava giren adaylar heyecanla yorumları araştırıyorlar. Yorumlara bakarak diğer adayların sorulara nasıl cevap verdiklerini öğrenmek ve kendi yanıtları ile karşılaştırma yapmak istiyorlar.

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