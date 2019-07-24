Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlıyor? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında görev almak isteyen öğretmen adayları, ücretli öğretmenlik başvurularının başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. Ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmektedir. Peki, Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlıyor? 2019 MEB ücretli öğretmenlik başvuru tarihi açıklandı mı? İşte konu ile ilgili detaylar...

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ücretli öğretmenlik başvuruları, eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala en çok aranılan konular arasında yer alıyor. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretli öğretmenlik başvurularının ne zaman başlayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

e-Devlet üzerinden ücretli öğretmenliğe başvuru yapabilmek için öncelikle e-Devlet sistemine (www.turkiye.gov.tr) giriş yapmanız gerekiyor. Giriş işlemini yaptıktan sonra arama butonuna "Ücretli Öğretmenlik Başvurusu" yazın ve gelen ekrana tıklayın. Sizden istenilen bilgileri girdikten sonra kaydete basarak işleminizi gerçekleştirin.

e-Devlet sistemi üzerinden başvuruda bulunmayan hiçbir adayın ücretli öğretmen olarak görevlendirmesi yapılmayacak.

E-DEVLET GİRİŞİ HAKKINDA

E-Devlet'in resmi sitesine (www.turkiye.gov.tr) giriş yaptıktan sonra sağ üstte bulunan "Sisteme Giriş" linkine tıklamanız, ardından ise "Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) kimlik numaranızı ve şifrenizi girmeniz gerekmektedir.

E-DEVLET ŞİFRE NASIL ALINIR?

İlk kez e-devlet şifresi alıyorsanız PTT müdürlüklerine gitmeniz gerekir. Eğer şifrenizi unuttuysanız "Şifremi unuttum" kısmı ile www.turkiye.gov.tr sitesi üzerinde kayıtlı olan telefonunuza kod gelmesini sağlayabilirsiniz. Böylece şifre değişikliğini kolayca yapabilirsiniz.

E-DEVLET SİSTEMİNDE YER ALAN BAZI HİZMETLER

-Adalet Bakanlığı'ndan yapılacak işlemler,

-Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile ilgili işlemler,

-Emniyet Genel Müdürlüğü işlemleri,

-Sosyal Güvenlik Kurumu işlemleri,

-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işlemleri,

-Başbakanlık işlemleri,

-Doğal Afet Sigortaları Kurumu işlemleri,

-Milli Eğitim Bakanlığı işlemleri,

-Milli Savunma Bakanlığı işlemleri,

-PTT işlemleri yapılabilir.