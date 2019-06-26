LGS'de başarılı olmak için büyük emek veren öğrenciler şimdi heyecanla tercih dönemini beklemeye başladı. LGS tercih dönemi için geri sayım başladı. Tercih dönemi öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS yüzdelik dilimleri, taban ve tavan puanları öğrencilerin erişimine açıldı. İşte öğrencilerin merakla beklediği LGS tercih kılavuzu...
LGS YÜZDELİK DİLİMLERİ, TABAN VE TAVAN PUANLARI
Aşağıdaki linke tıklayarak LGS tercih yüzdelik dilimlerini ve kontenjanlarını öğrenebilirsiniz.
LGS YÜZDELİK DİLİM VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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