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  • 26.06.2019 20:20
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 20:20

, taban ve tavan puanları belli oldu! İşte ...

2019 LGS sonuçlarının 24 Haziran Pazartesi günü açıklanmasının ardından tercih kılavuzu da 25 Haziran Salı günü Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sitesinden erişime açıldı. Tercih yapacak binlerce öğrenci , taban ve tavan puanları hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte ...

LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları belli oldu

LGS'de başarılı olmak için büyük emek veren öğrenciler şimdi heyecanla tercih dönemini beklemeye başladı. LGS tercih dönemi için geri sayım başladı. Tercih dönemi öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS yüzdelik dilimleri, taban ve tavan puanları öğrencilerin erişimine açıldı. İşte öğrencilerin merakla beklediği LGS tercih kılavuzu...

LGS YÜZDELİK DİLİMLERİ, TABAN VE TAVAN PUANLARI

Aşağıdaki linke tıklayarak LGS tercih yüzdelik dilimlerini ve kontenjanlarını öğrenebilirsiniz.

LGS YÜZDELİK DİLİM VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MEB TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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HaberlerEğitim HaberleriLGS yüzdelik dilimleri, taban ve tavan puanları belli oldu! İşte LGS tercih kılavuzu...
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