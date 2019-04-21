23 Nisan tatili kaç gün olacak? Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli etkinliklere sahne olacak. 23 Nisan'ın Salı gününe denk gelmesi ile birlikte öğrenciler kaç gün tatil olacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 23 Nisan kaç gün tatil olacak? 4 gün tatil olacak mı? 23 Nisan liselere ve üniversitelere tatil mi? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

23 NİSAN KAÇ GÜN TATİL?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatildir. Bu sene Salı gününe denk gelen 23 Nisan günü 1 gün tatil olacak. Öğrenciler 22 Nisan ve 24 Nisan'ın da tatil olması umuduyla araştırmalarını sürdürüyor. Ancak, konu ile ilgili resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle sadece 23 Nisan Salı günü tatil olacak.

23 NİSAN LİSELERE VE ÜNİVERSİTELERE TATİL Mİ?

23 Nisan resmi tatil olduğu için liseler ve üniversiteler dahil olmak üzere kamu kurumları da tatil yapabilecek.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramlarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir.

Bu bayram, TBMM'nin açılışının birinci yılında kutlanmaya başlanan 23 Nisan Millî Bayramı ve 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla, önce 1 Kasım olarak kabul edilen, sonra 1935'te 23 Nisan Millî Bayramı'yla birleştirilen Hâkimiyet-i Milliye Bayramı ile Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin 1927'de ilan ettiği ve ilki Atatürk'ün himayesinde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Bayramı'nın kendiliğinden birleşmesiyle oluştu. 1980 darbesi döneminde Millî Güvenlik Konseyi, bu bayrama resmî olarak "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" adını verdi.

Hakimiyet-i Milliye Bayramı (önceleri 1 Kasım, sonra 23 Nisan),saltanatın kaldırılışının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu gerçekleştiren TBMM'nin açılışının egemenliği padişahtan alıp halka vermesini kutlamak amacını taşırken, Çocuk Bayramı savaş sırasında yetim ve öksüz kalan yoksul çocukların bir bahar şenliği ortamında sevindirmek amacını taşımaktaydı. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, UNESCO'nun 1979'u Çocuk Yılı olarak duyurmasının ardından, TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ni başlatarak, bayramı uluslararası düzeye taşımıştır. Günümüzde bayrama birçok ülkeden çocuklar katılmakta, çeşitli gösteriler hazırlanmakta, okullarda törenler ve çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Ayrıca 1933'te Atatürk'le başlayan çocukları makama kabul etme geleneği günümüzde çocukların kısa süreliğine devlet kurumlarının başındaki memurların yerine geçmesi şeklinde devam etmektedir.