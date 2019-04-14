AÖF vize sınav soru ve cevapları açıklandı mı? Öğrencilerin gözü kulağı bu haberde. AÖF sınav sonuçları için heyecan dorukta diyebiliriz. Sonuçların bu ay içerisinde açıklaması bekleniyor. Öte yandan AÖF vize sınav soru ve cevapları için de öğrenciler merak içinde. Peki, AÖF vize sınav soru ve cevapları yayınlandı mı? AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF sınav sonuçları ile soru ve cevaplar hakkında tüm detaylar...

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçlarına genel olarak bakılacak olursa 15 gün içinde açıklanmaktadır. 13-14 Nisan'da gerçekleştirilen AÖF bahar dönemi vize sınavı sonuçlarının 22-26 Nisan 2019 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

Ayrcıa sınav sonuçları aof.anadolu.edu.tr web sayfası öğrenci otomasyonundan öğrenilebiliyor.

AÖF SINAV SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. Anadolu Üniversitesi tarafından sınav soru ve cevapları yayınlanır yayınlanmaz takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

AÖF SINAV SORULARINA NEREDEN ERİŞEBİLİRİM?

Geçmiş yıllarda çıkmış sınav sorularına ve cevaplarına "Anadolum eKampüs Sistemi"nden erişim sağlanıyor. https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve şifrenizle oturum açarak dersleriniz üzerinden çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz.

13-14 Nisan'da yapılan AÖF vize sınavlarının soruları ve cevapları ise henüz yayınlanmadı. Soru ve cevapların bir hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ EDEBİLİR MİYİM?

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

MAZERET SINAVI VAR MI?

Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz.

AÖF HAKKINDA

Açıköğretim Fakültesi,1982 yılında kurulmuş olan ve Uzaktan eğitim metoduyla öğrencilerine hizmet veren, Anadolu üniversitesinin bir fakültesidir. Kendi ikamet ettiği ilde üniversite kazanamayıp farklı illerde okuma imkanı olmayan, hatta örgün olarak üniversite okumaya fırsatı olmayan Türk vatandaşlarının imdadına koşan bir sistemdir Açıköğretim. Tüm Türkiye'de hizmet veren açıköğretim fakültesi, bunun yanı sıra KKTC, Türkiye Cumhuriyetler ve Batı Avrupa'da da Türk vatandaşlarına hizmet sunmaktadır.