13 Mart'taki YÖKDİL sınavı iptal mi oldu? YÖKDİL/1 sınavı ertelendi mi, ertelenecek mi?

Türkiye'yi etkisi altına alan kar fırtınası yüz yüze eğitime engel olduğu kadar sınavlara da olumsuz yansıdı. Binlerce kişi okullarda ve ya kurslarda gerçekleştirilmesi planlanan sınavlara katılamadı. Yakın zamanda da ÖSYM sınavı görülüyor. ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre YÖKDİL/1 sınavı 13 Mart 2022 tarihinde uygulanacak. Adaylar sınavın iptal edilip edilmediğini araştırıyor. Peki YÖKDİL/1 sınavı ertelendi mi, ertelenecek mi? 13 Mart Pazar YÖKDİL sınavı iptal mi oldu? İşte yanıtları...
YÖKDİL/1 SINAVI ERTELENDİ Mİ, ERTELENECEK Mİ?
ÖSYM 2022 sınav takvimini yayımladı. Takvime göre Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) 13 Mart'ta uygulanacak. Binlerce adayın bir süredir beklediği sınav Pazar günü saat 10:15'te başlayacak. Ancak kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilince adaylar sınavların da ertelenip ertelenmeyeceğini araştırmalara koyuldu.
13 MART PAZAR YÖKDİL SINAVI İPTAL Mİ OLDU?
ÖSYM'den YÖKDİL sınavının, kar yağışı sebebiyle iptal edildiğine ya da ertelendiğine yönelik herhangi bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin bir açıklama gelmesi durumunda haberimizde yer vereceğiz.
YÖKDİL KAÇ SORU, KAÇ SAAT?
YÖKDİL/1 sınavı 3 saat (180 dakika) sürecek.İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak. Sınav hakkında tüm bilgiler için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.