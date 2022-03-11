13 Mart'taki YÖKDİL sınavı iptal mi oldu? YÖKDİL/1 sınavı ertelendi mi, ertelenecek mi?

Türkiye'yi etkisi altına alan kar fırtınası yüz yüze eğitime engel olduğu kadar sınavlara da olumsuz yansıdı. Binlerce kişi okullarda ve ya kurslarda gerçekleştirilmesi planlanan sınavlara katılamadı. Yakın zamanda da ÖSYM sınavı görülüyor. ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre YÖKDİL/1 sınavı 13 Mart 2022 tarihinde uygulanacak. Adaylar sınavın iptal edilip edilmediğini araştırıyor. Peki YÖKDİL/1 sınavı ertelendi mi, ertelenecek mi? 13 Mart Pazar YÖKDİL sınavı iptal mi oldu? İşte yanıtları...