2022 ALES 3 ne zaman? ALES 3 sınav ve başvuru tarihi belli oldu mu?

21 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşecek olan ALES/2 sınavının ardından yılın üçüncü ve son ALES sınavı hakkında bilgiler de araştırılmaya başlandı. İşte ALES 3 sınavına dari tüm merak edilenler...
ALES 3 SINAVI NE ZAMAN 2022?
ALES 3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşecek. Sınavın başvuruları 30 Eylül- 10 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak. ALES3 sınav sonuçları ise 9 Aralık'ta açıklanacak.
ALES 2 SINAVI NE ZAMAN 2022?
ALES 2 sınavı, 21 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşti. Sınavın başvuruları 4 Temmuz'da sona erdi. ALES 2 sonuçları ise ÖSYM sınav takvimine göre 9 Eylül'de belli olacak.