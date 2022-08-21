2022 ALES 3 ne zaman? ALES 3 sınav ve başvuru tarihi belli oldu mu?

ALES NEDİR VE KİMLER GİREBİLİR?

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), lisansüstü (yüksek lisans) eğitime başvuracak kişilerin ve akademik personel kadrolarına (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman çevirici gibi) atanmak isteyen adayların girmesi gereken bir sınavdır.