Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    2022 ALES 3 ne zaman? ALES 3 sınav ve başvuru tarihi belli oldu mu?

    ÖSYM tarafından yılda üç kez gerçekleştirilen ALES sınavı ilki 17 Nisan'da yapılmıştı. Ağustos ayında yapılacak olan ALES 2 sınavı ve ardından gerçekleşecek olan ALES3 sınavı için araştırmalar hızlandı. Peki, ALES 3 ne zaman? ALES 3 başvuru tarihi ne zaman? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    2022 ALES 3 ne zaman? ALES 3 sınav ve başvuru tarihi belli oldu mu?

    21 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşecek olan ALES/2 sınavının ardından yılın üçüncü ve son ALES sınavı hakkında bilgiler de araştırılmaya başlandı. İşte ALES 3 sınavına dari tüm merak edilenler...

    ALES 3 SINAVI NE ZAMAN 2022?


    ALES 3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşecek. Sınavın başvuruları 30 Eylül- 10 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak. ALES3 sınav sonuçları ise 9 Aralık'ta açıklanacak.

    ALES 2 SINAVI NE ZAMAN 2022?


    ALES 2 sınavı, 21 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşti. Sınavın başvuruları 4 Temmuz'da sona erdi. ALES 2 sonuçları ise ÖSYM sınav takvimine göre 9 Eylül'de belli olacak.

        ALES KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 21 Ağustos Pazar günü saat 10.15'te başlayacak olan sınav 150 dakika sürecek. Adaylar 12.05'den sonra sınav salonundan çıkabilecek. Sınav 12.45'te sona erecek.

        ALES NEDİR VE KİMLER GİREBİLİR?
        ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), lisansüstü (yüksek lisans) eğitime başvuracak kişilerin ve akademik personel kadrolarına (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman çevirici gibi) atanmak isteyen adayların girmesi gereken bir sınavdır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Asırlık çınarlar, ‘Çınar hekimleri’ ile güvende
        Haberler Editörün Seçtikleri 2022 ALES 3 ne zaman? ALES 3 sınav ve başvuru tarihi belli oldu mu?
            SON DAKİKA