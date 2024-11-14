Türkiye’ye karşı İsrail ile Yunanistan’dan savunma ittifakı: Hava savunma sistemi kuracak

7 Ekim'den bu yana Gazze'de yüz binlerce Filistinliyi katleden İsrail ile Yunanistan arasında çok katmanlı bir hava savunma sistemi geliştirmek üzere görüşmeler yapıldığı öne sürüldü. Projenin maliyetinin ise 2 milyar euro olacağı iddialar arasında yer alıyor.
Yunanistan, İsrail ile bu sistemin geliştirilmesi için görüşmeler yaparken, söz konusu sistemin çok katmanlı bir uçaksavar ve anti-dron savunması oluşturacağı belirtiliyor. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İsrail ile görüşmelerimiz sürüyor. Plan, çok katmanlı bir hava savunma sistemi kurmak," ifadelerini kullandı.
İKİ KOLDAN TÜRKİYE'YE AÇIK TEHDİT
İsrail medyasının haberlerine göre, Yunanistan'ın savunma alanında yaptığı bu yatırımlar, özellikle NATO müttefiki ve tarihi rakibi Türkiye ile olan rekabeti artırmak amacı taşıyor. Jerusalem Post, Türkiye'nin de savunma sistemlerine yönelik önemli yatırımlar yaptığını ve bu durumun Yunanistan'ı harekete geçirdiğini vurguladı. Haberde,"Türkiye, hava savunma sistemlerini geliştiriyor ve bu durum Yunanistan için bir tehdit oluşturuyor," denildi.
Nitekim Türkiye, hava sahasının tamamını kapsayacak "çok alçak irtifadan çok yüksek irtifaya" ve "çok kısa menzilden uzun menzile" kadar uzanan tehditlere karşı koruma sağlayacak çelik kubbe projesini tanıtırken Yunanistan'da panik havası oluşmuştu.
Başkan Erdoğan: İsrail, Filistin ve Lübnan’ın ardından gözünü Türkiye’nin topraklarına dikecektir”(Fotoğraf: AA)
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SİNSİ PLAN UYARISI
Katil İsrail ile Yunanistan'ın stratejik yakınlaşması Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsrail'in bölgedeki genişleme politikalarına yönelik sert eleştirilerini yeniden gündeme getirdi. Erdoğan, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir konuşmada, "İsrail, Filistin ve Lübnan'ın ardından gözünü Türkiye'nin topraklarına dikecektir," uyarısında bulunmuştu. Erdoğan, İsrail'in "vadedilmiş topraklar" hezeyanıyla hareket ettiğini belirterek, Türkiye'nin bu tür tehditlere karşı her türlü önlemi alacağına dikkat çekmişti.