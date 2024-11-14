Türkiye’ye karşı İsrail ile Yunanistan’dan savunma ittifakı: Hava savunma sistemi kuracak

7 Ekim'den bu yana Gazze'de yüz binlerce Filistinliyi katleden İsrail ile Yunanistan arasında çok katmanlı bir hava savunma sistemi geliştirmek üzere görüşmeler yapıldığı öne sürüldü. Projenin maliyetinin ise 2 milyar euro olacağı iddialar arasında yer alıyor.

Yunanistan, İsrail ile bu sistemin geliştirilmesi için görüşmeler yaparken, söz konusu sistemin çok katmanlı bir uçaksavar ve anti-dron savunması oluşturacağı belirtiliyor. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İsrail ile görüşmelerimiz sürüyor. Plan, çok katmanlı bir hava savunma sistemi kurmak," ifadelerini kullandı.