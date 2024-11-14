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Türkiye’ye karşı İsrail ile Yunanistan'dan savunma ittifakı: Hava savunma sistemi kuracak

İsrail’in, Yunanistan ile çok katmanlı bir hava savunma sistemi geliştirmek için görüşmeler yaptığı iddia edildi. İsrail-Yunanistan işbirliği, Türkiye’ye yönelik tehdit algısını artırırken, Başkan Erdoğan’ın, “İsrail, Filistin ve Lübnan’ın ardından gözünü Türkiye’nin topraklarına dikecektir,” sözleri akıllara geldi.

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Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 21:18 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 21:53
Türkiye’ye karşı İsrail ile Yunanistan’dan savunma ittifakı: Hava savunma sistemi kuracak

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7 Ekim'den bu yana Gazze'de yüz binlerce Filistinliyi katleden İsrail ile Yunanistan arasında çok katmanlı bir hava savunma sistemi geliştirmek üzere görüşmeler yapıldığı öne sürüldü. Projenin maliyetinin ise 2 milyar euro olacağı iddialar arasında yer alıyor.

Yunanistan, İsrail ile bu sistemin geliştirilmesi için görüşmeler yaparken, söz konusu sistemin çok katmanlı bir uçaksavar ve anti-dron savunması oluşturacağı belirtiliyor. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İsrail ile görüşmelerimiz sürüyor. Plan, çok katmanlı bir hava savunma sistemi kurmak," ifadelerini kullandı.

İKİ KOLDAN TÜRKİYE'YE AÇIK TEHDİT

İsrail medyasının haberlerine göre, Yunanistan'ın savunma alanında yaptığı bu yatırımlar, özellikle NATO müttefiki ve tarihi rakibi Türkiye ile olan rekabeti artırmak amacı taşıyor. Jerusalem Post, Türkiye'nin de savunma sistemlerine yönelik önemli yatırımlar yaptığını ve bu durumun Yunanistan'ı harekete geçirdiğini vurguladı. Haberde,"Türkiye, hava savunma sistemlerini geliştiriyor ve bu durum Yunanistan için bir tehdit oluşturuyor," denildi.

Nitekim Türkiye, hava sahasının tamamını kapsayacak "çok alçak irtifadan çok yüksek irtifaya" ve "çok kısa menzilden uzun menzile" kadar uzanan tehditlere karşı koruma sağlayacak çelik kubbe projesini tanıtırken Yunanistan'da panik havası oluşmuştu.

Başkan Erdoğan: İsrail, Filistin ve Lübnan’ın ardından gözünü Türkiye’nin topraklarına dikecektir”(Fotoğraf: AA)Başkan Erdoğan: İsrail, Filistin ve Lübnan’ın ardından gözünü Türkiye’nin topraklarına dikecektir”(Fotoğraf: AA)

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SİNSİ PLAN UYARISI

Katil İsrail ile Yunanistan'ın stratejik yakınlaşması Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsrail'in bölgedeki genişleme politikalarına yönelik sert eleştirilerini yeniden gündeme getirdi. Erdoğan, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir konuşmada, "İsrail, Filistin ve Lübnan'ın ardından gözünü Türkiye'nin topraklarına dikecektir," uyarısında bulunmuştu. Erdoğan, İsrail'in "vadedilmiş topraklar" hezeyanıyla hareket ettiğini belirterek, Türkiye'nin bu tür tehditlere karşı her türlü önlemi alacağına dikkat çekmişti.

Yunanistan'ın 11 denizaltısı ve 13 fırkateyni bulunuyor (Fotoğraf: AA) Yunanistan'ın 11 denizaltısı ve 13 fırkateyni bulunuyor (Fotoğraf: AA)

YUNANİSTAN'IN ASKERİ GÜCÜ: DETAYLAR VE KARŞILAŞTIRMA

Savunma bütçesi 5 milyar dolar olan Yunanistan'ın askeri kapasitesine dair bazı temel veriler:

Deniz Kuvvetleri
Yunanistan, deniz kuvvetlerinde Türkiye ile kıyaslandığında geride kalsa da, önemli donanma unsurlarına sahip. Yunanistan'ın 11 denizaltısı ve 13 fırkateyni bulunuyor. Ancak, Türkiye'nin aksine korveti bulunmuyor. Sahil güvenlik gemisi sayısı ise her iki ülke arasında eşit olup 35 adet.

750 bin aktif askeri bulunuyor (Fotoğraf: AA)750 bin aktif askeri bulunuyor (Fotoğraf: AA)

Kara Kuvvetleri
Yunanistan'ın kara kuvvetleri, 750 bin aktif askerden oluşuyor. Erişilebilir askeri kadro açısından da Türkiye ile farklar mevcut; Yunanistan'ın bu sayısı 5 milyon. Tank sayısında Türkiye'ye kıyasla önemli bir fark var: Yunanistan'ın 1.355 tankı bulunurken, Türkiye'nin 2.622 tankı bulunuyor. Yunanistan'ın zırhlı araç sayısı ise 3.691, Türkiye'nin ise 8.777. Kundağı motorlu topçu sistemleri açısından da Yunanistan geride kalıyor, bu sistemlerden 547'ye sahipken Türkiye'nin 1.278'i bulunuyor. Yunanistan, 152 roketatarla Türkiye'nin 438 roketatarına karşılık veriyor.

Yunanistan’ın 187 savaş uçağı bulunuyor (Fotoğraf: AA)Yunanistan’ın 187 savaş uçağı bulunuyor (Fotoğraf: AA)

Hava Kuvvetleri
Yunanistan'ın hava kuvvetleri 260 helikopterle Türkiye'ye kıyasla daha düşük bir sayıya sahipken, eğitim uçağı sayısı 143, nakliye uçağı ise 15. Savaş uçakları konusunda da Türkiye'nin 206 uçağına karşılık Yunanistan'ın 187 savaş uçağı bulunuyor.

Bu veriler, Yunanistan'ın askeri gücünün güçlü olmasına karşın, Türkiye ile kıyaslandığında bazı alanlarda geride kaldığını gösteriyor. Özellikle kara kuvvetlerinde tank ve zırhlı araç sayısındaki büyük fark dikkat çekiyor. Hava kuvvetleri ve deniz kuvvetlerinde ise iki ülke arasında daha küçük farklar bulunuyor.

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