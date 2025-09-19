Yunan Bakan’dan skandal "Kudüs" çıkışı: “İsrail, Türkiye’ye karşı müttefikimiz”

Georgiadis, "Yunanistan silahlanma programlarını sürdürmeli ve İsrail ile yakın ilişkilerini devam ettirmelidir" diyerek, Siyonist İsrail'i Doğu Akdeniz'in stratejik dengelerini şekillendirmede "ciddi ve güvenilir bir müttefik" olarak tanımladı.

Dünyada İsrail 'in işlediği insanlık suçlarına karşı sesler yükselirken Atina hükümetinden ise tam tersi bir çıkış geldi. Popülist söylemleriyle sık sık gündeme gelen Georgiadis, Yunanistan 'ın savunma kapasitesini artırması gerektiğini savunarak, İsrail'i Türkiye'ye karşı "kilit müttefik" ilan etti.

Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı İsrail ile ittifak çağrısı (AA)

YUNAN BAKAN'DAN TÜRKİYE'YE KARŞI KİRLİ İTTİFAK VURGUSU

Uluslararası anlaşmalara rağmen silahsızlandırılmış adalara silah yığan Atina yönetiminin bakanı, Türkiye'yi suçlamayı da sürdürdü. Georgiadis, "Türkiye'nin saldırganlığına karşı ciddi bir direniş gösteren tek ülke Yunanistan'dır ve bu ittifakı kendi konumunu güçlendirmek için kullanmalıdır" sözleriyle skandal ithamlarda bulundu.

Bakan ayrıca, "İsrail bölgedeki başlıca müttefikimizdir ve onların yanında durmalıyız. Biz İsrail'in yanında olursak, ihtiyaç duyduğumuzda onlar da yanımızda olacaklardır" diyerek kirli ortaklığın stratejik önemini dile getirdi.