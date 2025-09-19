PODCAST CANLI YAYIN

Yunan Bakan’dan skandal "Kudüs" çıkışı: “İsrail, Türkiye’ye karşı müttefikimiz”

Türkiye karşıtlığıyla bilinen Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, yine haddini aşan açıklamalarda bulundu. İsrail’e açık destek veren Georgiadis, “Kudüs Yahudi toprağıdır. İsrail, Türkiye’ye karşı müttefikimizdir. Gelecekteki çatışmalarda İsrail, Yunanistan’a destek verebilir, o yüzden bugün İsrail’in yanında olmalıyız” ifadelerini kullandı.

Dünyada İsrail'in işlediği insanlık suçlarına karşı sesler yükselirken Atina hükümetinden ise tam tersi bir çıkış geldi. Popülist söylemleriyle sık sık gündeme gelen Georgiadis, Yunanistan'ın savunma kapasitesini artırması gerektiğini savunarak, İsrail'i Türkiye'ye karşı "kilit müttefik" ilan etti.

Georgiadis, "Yunanistan silahlanma programlarını sürdürmeli ve İsrail ile yakın ilişkilerini devam ettirmelidir" diyerek, Siyonist İsrail'i Doğu Akdeniz'in stratejik dengelerini şekillendirmede "ciddi ve güvenilir bir müttefik" olarak tanımladı.

YUNAN BAKAN'DAN TÜRKİYE'YE KARŞI KİRLİ İTTİFAK VURGUSU

Uluslararası anlaşmalara rağmen silahsızlandırılmış adalara silah yığan Atina yönetiminin bakanı, Türkiye'yi suçlamayı da sürdürdü. Georgiadis, "Türkiye'nin saldırganlığına karşı ciddi bir direniş gösteren tek ülke Yunanistan'dır ve bu ittifakı kendi konumunu güçlendirmek için kullanmalıdır" sözleriyle skandal ithamlarda bulundu.

Bakan ayrıca, "İsrail bölgedeki başlıca müttefikimizdir ve onların yanında durmalıyız. Biz İsrail'in yanında olursak, ihtiyaç duyduğumuzda onlar da yanımızda olacaklardır" diyerek kirli ortaklığın stratejik önemini dile getirdi.

ATİNA'DAN 'TARİHİ MİRAS' YALANI

İsrail ile Yunanistan arasındaki sözde "tarihi bağlara" da vurgu yapan Georgiadis, "Kudüs'ün Yahudiler için her zaman kutsal bir şehir olduğunu ve bunun da onların küresel haritadaki zamansız önemini vurguladığını belirtiyor. Bu tarihi bağları inkâr etmenin, Yunanistan'ın kendi mirasının temel unsurlarıyla hiçbir duygusal veya kültürel bağının olmadığını kabul etmekle eşdeğer olacağını vurguluyor" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE-İSPANYA DOSTLUĞUNU HEDEF ALDI

Georgiadis, İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı en sert tepkiyi veren İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i de hedef aldı. Sanchez'in Türkiye ile geliştirdiği yakın iş birliğine değinen Yunan Bakan, "Sánchez hem İsrail'i kınayıp hem de Türkiye'yi silah anlaşmalarıyla nasıl destekleyebilir?" sözleriyle Türkiye-İspanya dostluğunu hedef aldı.

