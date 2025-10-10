PODCAST CANLI YAYIN

Trump’ın Nobel rüyası sona erdi! Ödül Venezuela’ya gitti

Dünyanın gözü bugün Oslo'daydı. 2025 Nobel Barış Ödülü kazananı açıklandı. ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha hüsrana uğradı. Her yıl Barış Ödülü almak istediğini dile getiren Trump'ın hayalleri bir kez daha yarım kaldı. 2025 Nobel Barış Ödülü'nün Venezuellalı muhalif lider Maria Corina Machado'ya verildiği açıklandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trump’ın Nobel rüyası sona erdi! Ödül Venezuela’ya gitti

2025 Nobel Barış Ödülü, Venezuela'nın demokratik haklarını savunmak için verdiği mücadeleden dolayı Maria Corina Machado'ya verildi.

2025 Nobel Barış Ödülü María Corina Machado’ya verildi!


ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha hüsrana uğradı. Her yıl Barış Ödülü almak istediğini dile getiren Trump'ın hayalleri bir kez daha yarım kaldı.

Norveç'in başkenti Oslo'daki Norveç Nobel Enstitüsünde yapılan basın toplantısında, 2025 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi açıklandı. Venezuelalı Maria Corina Machado, "Venezuela halkının demokratik haklarını savunmak için verdiği mücadele ve diktatörlükten demokrasiye adil ve barışçıl geçiş sağlamak için verdiği çabaları" dolayısıyla ödülün sahibi oldu.

Fotoğraf, (takvim.com.tr)Fotoğraf, (takvim.com.tr)

20 YILDIR DEMOKRASİYİ SAVUNUYOR

Nobel Barış Komitesinden yapılan açıklamada, "Sumate adlı, demokratik gelişime adanmış kuruluşun kurucularından biri olarak Machado, 20 yılı aşkın bir süre özgür ve adil seçimleri savundu." ifadesi kullanıldı.

Fotoğraf (takvim.com.tr)Fotoğraf (takvim.com.tr)

VENEZUELA'DA MUHALEFETİ BİR ARAYA GETİRDİ

Machado'nun, Venezuela'daki muhalefeti bir araya getiren kilit birleştirici bir figür olduğuna işaret edilen açıklamada, "Machado, Venezuela'da demokrasiyi ilerletme yönündeki çabalarından dolayı Nobel Barış Ödülü'nü alıyor." denildi.

2024 Nobel Barış Ödülü'nü dünyanın nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik çalışmalarından dolayı Japon kuruluş Nihon Hidankyo kazanmıştı.

Fotoğraf (takvim.com.tr)Fotoğraf (takvim.com.tr)

MARİNA CORİNA MACHADO KİMDİR?

1967'de Venezuela'da dünyaya gelen ve mühendislik ile maliye eğitimine de sahip bir siyasetçi olan Machado, 1992'de başkent Karakas'taki kimsesiz çocuklara yardım etmek amacıyla "Atenea Vakfı"nı kurdu.

2002'de ise "özgür ve adil seçimleri destekleyen Sumate"nin kurucularından olan Machado, 2010'da rekor sayıda oy alarak Ulusal Meclis'e seçildi.

Hükümet tarafından 2014'te görevinden alınan Machado, "Vente Venezuela" muhalefet partisinde liderliğini sürdürüyor.

Fotoğraf (takvim.com.tr)Fotoğraf (takvim.com.tr)

NOBEL ÖDÜLLERİ HAKKINDA

İsveçli Alfred Nobel'in vasiyeti üzerine ölümünden sonra 9 Haziran 1900'de kurulan Nobel Vakfının insanlığa hizmette bulunanlara verdiği ödüller, dünyada en saygın ödüller olarak kabul ediliyor.

Nobel Ödülleri, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp olmak üzere 5 dalda en başarılı kabul edilen kişiler veya kuruluşlara veriliyor.

Bunlara ek olarak, Nobel Ekonomi Ödülü, 1968'de İsveç Merkez Bankasının Alfred Nobel'in anısına ekonomi dalında da ödül verilmesini kararlaştırmasıyla, ilk kez 1969'da verildi.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

Nobel Ödülleri, her yıl Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık'ta düzenlenen törenle sahiplerine teslim ediliyor.

Öte yandan, ödüllerin 1901'deki başlangıcından bu yana verilmediği birkaç yıl oldu. Toplamda 49 defa yapılan ödül iptallerinin çoğu, Birinci ve İkinci Dünya savaşları sırasında gerçekleşti.

Ödül törenleri, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de de yapılamamıştı.

Fotoğraf (takvim.com.tr)Fotoğraf (takvim.com.tr)

TRUMP KENDİSİNE VERİLMESİNİ İSTİYORDU
ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde 7 savaşı bitirdiğini öne sürerek Nobel Barış Ödülü'nün kendisine verilmesi gerektiğini söylemişti.


İLK AÇIKLAMA
ABD Başkanı Donald Trump, Machado'nun Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmesine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Trump, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Demokrasi aktivisti Maria Corina Machado, rejime karşı protesto eden yüz binlerce insanla birlikte Venezuela halkının sesini ve iradesini barışçıl bir şekilde dile getiriyor. Bu özgürlük savaşçılarına zarar verilmemeli; güvenli bir biçimde hayatta kalmaları gerek!"

Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu!Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu!
Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu!
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI | Başkan Erdoğan'dan Rize'deki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar
Gazze'deki ateşkes sonrası Filistinliler kuzeydeki evlerine dönmeye başladı
Takas Bank
CANLI | Ateşkes yürürlükte! İsrail çekildi Gazze'ye dönüş başladı
CHP'li Mehmet Ali Orpak'tan skandal: İçki fotoğrafıyla "hayırlı cumalar" mesajı paylaştı
Trump’ın Nobel rüyası sona erdi! Ödül Venezuela’ya gitti
Borsa İstanbul
Planlı takip kanlı hesap | Serdar Öktem cinayetinde flaş gelişme! İfadeler ortaya çıktı | "Kardeşimizin intikamı alındı"
İşte Gazze'de ateşkesi sağlayan metin! Türkiye detayı: Görev gücü oluşturulacak
İsrail'in işgal tankları Gazze'den çekiliyor! İlk görüntüler geldi... Bundan sonra ne olacak, plan nasıl işleyecek?
SON DAKİKA! CHP'li eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem ile 21 kişi hakkında gözaltı kararı!
Son dakika! Serdar Öktem suikastının perde arkası: Hedeflerine ulaşamadılar intikam için avukatı seçtiler!
Son dakika! MSB'den Gazze açıklaması: "Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü göreve hazırdır"
Güllü'nün ölümünde dikkat çeken detay! Şüpheli ölümü aydınlatacak kritik rapor ortaya çıktı | Düştü mü itildi mi?
"Altın" soru: Kapalıçarşı’da manipülasyon mu var? Fiyatlar fırladı makas açıldı!
Türkiye "şah" dedi! Siyonistlerden Gazze'de ateşkes itirafı: Müslümanların lideri Erdoğan! Kazanan Türkiye
Dünya Gazze diplomasisini konuşuyor! Küresel vicdanın sesi "Umudun Anahtarı Erdoğan"
Emekliye 32 bin TL promosyon! Hangi banka ne kadar veriyor? Liste güncellendi
CHP'li Afyonkarahisar Belediyesi’nde para valizlerle taşındı: İmar rantı “gölge başkan” eliyle paylaştırıldı
Bizim Aile’nin Ferdi’si Cengiz Nezir bakın şimdi ne halde! Meğer oyunculuğu bıraktıktan sonra...