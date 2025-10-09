Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu!

PODCAST CANLI YAYIN

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2025 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Macar romancı ve senarist László Krasznahorkai'ye verdi.

Krasznahorkai bu ödülü "Kıyametvari dehşetin ortasında sanatın gücünü yeniden teyit eden, etkileyici ve vizyoner eserleri" dolayısıyla almaya layık görüldü.

NOBEL ÖDÜLÜ

İsveçli Alfred Nobel'in vasiyeti üzerine ölümünden sonra 9 Haziran 1900'de kurulan Nobel Vakfının insanlığa hizmette bulunanlara verdiği ödüller, dünyada en saygın ödüller olarak kabul ediliyor.

Nobel Ödülleri, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından, fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp olmak üzere 5 dalda en başarılı kabul edilen kişiler veya kuruluşlara veriliyor.

Bunlara ek olarak, Nobel Ekonomi Ödülü, 1968'de İsveç Merkez Bankasının Alfred Nobel'in anısına ekonomi dalında da ödül verilmesini kararlaştırmasıyla, ilk kez 1969'da verildi.

