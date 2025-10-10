2025 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi, Venezuela muhalefet lideri María Corina Machado oldu. Norveç Nobel Komitesi, Machado'yu "Venezuela halkının demokratik haklarını savunma konusundaki kararlı ve barışçıl mücadelesi" nedeniyle ödüle layık gördü.

Komite, açıklamasında Machado'nun "ülkesinde adalet, özgürlük ve demokrasi için yılmadan mücadele ettiğini" vurguladı. Bu ödül, yıllardır otoriter baskı altında yaşayan Venezuela halkı için sembolik bir destek olarak değerlendiriliyor.

Neden María Corina Machado seçildi?

Norveç Nobel Komitesi, karar metninde Machado'nun, "diktatörlükten demokrasiye barışçıl geçişi savunmadaki ısrarcı tavrını" öne çıkardı.

Maduro yönetiminin baskılarına rağmen siyasi faaliyetlerinden vazgeçmeyen Machado, muhalefetin sesini uluslararası platformlarda da duyurmayı başardı.

2024'te Avrupa Parlamentosu tarafından Sakharov Ödülü'ne layık görülen Machado, insan hakları, sivil özgürlükler ve hukukun üstünlüğü konusunda yürüttüğü kampanyalarla tanınıyor.

María Corina Machado kimdir?

1967 doğumlu Machado, Caracas'ta büyüdü ve endüstri mühendisliği eğitimi aldı. Siyasi kariyerine 2000'li yılların başında başladı.

2012 yılında kurduğu Vente Venezuela hareketiyle ülkesinde liberal-demokratik değerleri savunan bir çizgi benimsedi.

2014'te milletvekilliği yaptığı dönemde, hükümete yönelik sert eleştirileri nedeniyle görevinden uzaklaştırıldı. O tarihten bu yana defalarca gözaltına alındı, tehdit edildi ve siyasi hakları kısıtlandı.

Ancak tüm engellere rağmen Machado, barışçıl direniş mesajını sürdürerek uluslararası alanda dikkat çekti.

Venezuela'da yankıları büyük oldu

Machado'nun Nobel Barış Ödülü kazanması, Venezuela'da hem umut hem de tartışma yarattı. Muhalefet bu kararı "özgürlük mücadelesine destek" olarak yorumlarken, iktidar cephesi "siyasi bir hamle" olarak nitelendirdi.

Uzmanlara göre bu ödül, Venezuela'da yaklaşan seçimler öncesinde demokratik taleplerin yeniden güçlenmesine yol açabilir.

Tarihe geçen bir ödül

María Corina Machado, Nobel Barış Ödülü'nü alan ilk Venezuelalı kadın siyasetçi oldu. Onun mücadelesi, sadece Venezuela için değil, dünyanın dört bir yanında baskı altında yaşayan toplumlar için de bir umut sembolü olarak görülüyor.