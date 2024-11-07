TRUMP ÖZEL KALEM MÜDÜRÜNÜ SEÇTİ: SARAYDAKİ BABAANNE ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump, görevi devraldıktan sonra Beyaz Saray Özel Kalem Müdürünün, seçim kampanya menajerlerinden Susie Wiles'ın olacağını bildirdi. Trump, yaptığı yazılı açıklamada, seçim kampanya menajerlerinden Susie Wiles'ın "ABD tarihindeki en büyük siyasi zaferlerden birini" elde etmesinde kendisine yardımcı olduğunu belirtti.

İddiaya göre Trump yeni döneminde de içeriden isimleri bir kenara bırakarak yine alışılmadık seçimler yapmaya hazırlanıyor. Şimdiki hedef, göçmenlerin toplu sınır dışı edilmesi gibi en alışılmadık önerilerini bile destekleyecek ancak aynı zamanda Senato onayını da kazanabilecek sadık kişileri belirlemek olacak. Cumhuriyetçilerin Kongre'nin üst kanadında kontrolü ele geçirmesiyle bu görev artık daha kolay hale geldi.

İngiliz Financial Times Trump'ın ilk döneminde etrafının iş dünyasının devleri, Wall Street yöneticileri ve eski generallerle dolu olduğunu bu isimlerin birçoğunun daha önce hükümet deneyiminin olmadığını ve tartışmalı koşullar altında görevden ayrıldığını belirtti.

ABD'de 5 Kasım başkanlık seçimini kazanan Donald Trump ve müttefikleri Beyaz Saray 'a hazırlanıyor. Trump'ın kabinesinde kimlerin yer alacağı merak edilirken ekibinin üst düzey atamalar için bazı adaylara şimdiden odaklandığı belirtildi.

Susie Wiles, Reuters

ABD TARİHİNDEKİ İLK KADIN

Wiles'ın, hem 2016 hem de 2020'de düzenlenen başkanlık seçimlerindeki kampanyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade eden Trump, onu "sert, akıllı ve yenilikçi" diye nitelendirdi.

Trump, "Susie'nin ABD tarihinde ilk kadın (Beyaz Saray) Özel Kalem Müdürü olması hak edilmiş bir onurdur. Kendisinin ülkemizi gururlandıracağından hiç şüphem yok." ifadesini kullandı.

Bayan Wiles, Bay Trump'ın ilk döneminde dört genelkurmay başkanını değiştirmesine yol açan kaotik yönetim tarzına dayanma yeteneğini göstermişti. Trump'ın kampanyalarında 2016 ve 2020'de çalışmış fakat ancak daha az kıdemli roller üstlenmişti. Trump, 2020 seçimlerini bozmaya çalıştıktan sonra utanç içinde görevinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra, 2021'in başlarında siyasi operasyonunu yönetmesi için onu geri getirdi. Kendisi için çalışan tüm bir kampanyayı atlatan tek kampanya yöneticisi oldu.

Siyasi operasyonlarını yürütmenin yanı sıra, çeşitli ceza ve hukuk davalarında Trump'ın avukatlarla ilgilenmesine de yardımcı oldu.

New York Times'a göre Wiles'ın atanması geçiş sürecinin ilerlemesine yardımcı olacak. Önümüzdeki günlerde, Trump kabine görevleri de dahil olmak üzere hükümetteki en önemli işler için isimleri incelemeye başlayacak.

İŞTE BEYAZ SARAY'IN ADAYLARI

Trump'ın yönetiminde görev alacak en önemli adaylardan bazıları şunlar:

Tesla ve X'in CEO'su milyarder Elon Musk, Trump'ın seçim süreci boyunca Trump'ın en büyük destekçisi oldu. İddiaya göre Musk, kararsız eyaletlerde kayıtlı seçmene 1 milyon dolar ödeme yapacak kadar dahi ileri gitti.

Trump, Musk'ı daha önce "tüm federal hükümetin mali ve performans denetimini yapmak ve köklü reformlar için önerilerde bulunmakla görevli" yeni bir verimlilik komisyonunun başına atadı.

Tesla ve X’in CEO’su milyarder Elon Musk, Trump’ın seçim süreci boyunca Trump’ın en büyük destekçisi oldu, AFP

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI İÇİN BÜYÜK KAPIŞMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı için Key Square Capital Management'ı yöneten Scott Bessent ve milyarder John Paulson olmak üzere iki hedge fon devi arasında bir çekişme olabileceği belirtiliyor. Her ikisi de Tarumarın ithalatlara yönelik tarife planlarını desteklemişti.

Bessent, Financial Times'a verdiği röportajda, ülkenin uzun süredir uyguladığı politika olan güçlü ABD dolarına desteğini dile getirerek Trump'ın "rezerv para birimi olarak ABD'nin yanında olduğunu" söylemişti.

Jay Powell'ın 2026 Mayıs'ında görev süresinin sona ermesiyle boşalacak olan Federal Rezerv Başkanlığı görevi için en çok adı geçen isimler arasında, Trump'ın ilk döneminde Ekonomi Danışmanları Konseyi'nin başkanlığını yapan Kevin Hassett de yer alıyor.

Scott Bessent, Reuters

DIŞİŞLERİNE TRUMP'IN ELÇİSİ

ABD'de dışişleri bakanlığı koltuğuna ise Trump'ın dışişleri bakanı olma isteğini gizlemeyen ateşli bir Trump savunucusu olan Ric Grenell'ın oturabileceği belirtiliyor. Grenell ABD'nin Almanya büyükelçisi ve eski başkanın yönetiminde ulusal istihbarat müdür yardımcısıydı.

Trump, medyayla sık sık çekişmesiyle bilinen Grenell'den "elçisi" olarak bahsetmiş ve Joe Biden görevdeyken fiili olarak gölge dışişleri bakanı gibi davranmış, Orta Amerika, Doğu Avrupa ve diğer ülkelerdeki aşırı sağcı liderlerle görüşmüştü.

Dışişleri bakanlığı için diğer adaylar arasında Tennessee'li Cumhuriyetçi senatör Bill Hagerty ve Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Robert O'Brien yer alıyor. Trump'a sadık bir diğer isim olan Kash Patel'in olası ulusal güvenlik danışmanı olarak öne sürüldüğü belirtiliyor.

Trump daha önce Arkansas senatörü Tom Cotton'ı savunma bakanı olarak düşünmüştü ve kendisi tekrar aday olarak görülüyor. Eski bir ordu piyade subayı ve Irak ve Afganistan gazisi olan Cotton, Trump'ın sadık bir destekçisi.

Görev için diğer öne çıkan isimler arasında, Trump'a ulusal güvenlik konusunda danışmanlık yapan ve partide önemli bir dış politika sesi olarak görülen eski Yeşil Bereli Florida kongre üyesi Mike Waltz, eski dışişleri bakanı Mike Pompeo ve eski gaziler işleri bakanı Robert Wilkie yer alıyor.