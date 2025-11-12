Trump- Şara zirvesinin ardından tarihi karar! Şam DEAŞ koalisyonuna katılıyor: YPG/SDG'nin ipi çekildi

Şara ile Trump'ın Oval Ofis'teki görüşmesi oldukça olumlu geçmiş, Trump görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "Suriye'nin başarılı bir ülke olmasını istiyoruz ve bence Cumhurbaşkanı Şara bunu başarabilir." dedi.

Trump ve Şara, AA

ŞARA'YA ÖVGÜLER DİZDİ

Trump, Oval Ofis'te düzenlenen bir yemin töreninde, Şara ile dün basına kapalı yapılan görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada Şara ile iyi bir görüşme yaptıklarını belirtti ve "Suriye'nin çok başarılı bir ülke olmasını istiyoruz ve bence Cumhurbaşkanı Şara bunu başarabilir." diyen Trump, Şara'nın "güçlü bir lider" olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Şara'ya övgüler yağdırırken görüşmenin önemli bir dönemeç olduğunu belirtti ve Orta Doğu'da uzun zaman sonra ilk kez barışın sağlandığını vurgularken Suriye'nin başarılı olmasının Ahmed Şara yönetimiyle mümkün olacağına inandığını ifade etti.

Trump ayrıca Suriye'nin DEAŞ Karşıtı Koalisyona katılması ihtimaline yönelik bir açıklama yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya, "Evet, bu konuda Suriye ile ilgili bir açıklama bekleyebilirsiniz." diye yanıt verdi.