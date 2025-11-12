PODCAST CANLI YAYIN

Trump- Şara zirvesinin ardından tarihi karar! Şam DEAŞ koalisyonuna katılıyor: YPG/SDG'nin ipi çekildi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara ile ABD Başkanı Donald Trump’ın pazartesi günü Oval Ofis’te yaptıkları tarihi görüşmenin ardından tarihi bir karar geldi. Suriye hükümeti 2014’te ABD öncülüğünde kurulan DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona katıldı. Şam'ın koalisyona katılmasının ardından bölgeye DEAŞ'la mücadele bahanesiyle sürülen terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG'nin ipi çekildi.

Suriye hükümeti ABD öncülüğünde 2014'te kurulan DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona katıldı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara'nın pazartesi günü Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından gelen karar dikkat çekti. Şam'ın da koalisyona katılması ile bölgeye DEAŞ'la mücadele bahanesiyle sürülen terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG'nin ipi çekildi.

SURİYE DEAŞ KOALİSYONUNDA

Suriye hükümeti, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından ABD öncülüğünde 2014 yılında kurulan DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona katıldı.

ABD'nin Suriye Büyükelçiliği, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Suriye'nin DEAŞ'a karşı mücadele eden uluslararası koalisyona katıldığını duyurdu.

Büyükelçiliğin paylaşımında, "Bu, Suriye ve küresel terörle mücadele tarihinde dönüm noktası niteliğinde bir andır. Suriye, resmen IŞİD'i (DEAŞ) yenmek için uluslararası koalisyona katılan 90. ortak oldu." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası Koalisyon, 2014 yılında ABD öncülüğünde kurulduğundan bu yana çok sayıda ülkenin katılımıyla Suriye ve Irak'ta DEAŞ'a karşı operasyonlar yürütmüş ancak Suriye hükümeti, bu operasyonlara resmen dahil edilmemişti.

YPG/SDG'NİN İPİ ÇEKİLDİ

ABD Suriye özelinde bölgeyi DEAŞ'tan temizleme bahanesiyle terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG'yi destekliyordu. Şam'ın DEAŞ'la mücadele koalisyonuna katılması ile YPG/SDG'nin bölgede ipi tamamen çekildi.

OVAL OFİS'TE TRUMP-ŞARA ZİRVESİ

Şara ile Trump'ın Oval Ofis'teki görüşmesi oldukça olumlu geçmiş, Trump görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "Suriye'nin başarılı bir ülke olmasını istiyoruz ve bence Cumhurbaşkanı Şara bunu başarabilir." dedi.

ŞARA'YA ÖVGÜLER DİZDİ

Trump, Oval Ofis'te düzenlenen bir yemin töreninde, Şara ile dün basına kapalı yapılan görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada Şara ile iyi bir görüşme yaptıklarını belirtti ve "Suriye'nin çok başarılı bir ülke olmasını istiyoruz ve bence Cumhurbaşkanı Şara bunu başarabilir." diyen Trump, Şara'nın "güçlü bir lider" olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Şara'ya övgüler yağdırırken görüşmenin önemli bir dönemeç olduğunu belirtti ve Orta Doğu'da uzun zaman sonra ilk kez barışın sağlandığını vurgularken Suriye'nin başarılı olmasının Ahmed Şara yönetimiyle mümkün olacağına inandığını ifade etti.

Trump ayrıca Suriye'nin DEAŞ Karşıtı Koalisyona katılması ihtimaline yönelik bir açıklama yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya, "Evet, bu konuda Suriye ile ilgili bir açıklama bekleyebilirsiniz." diye yanıt verdi.

