Trump- Şara zirvesinin ardından tarihi karar! Şam DEAŞ koalisyonuna katılıyor: YPG/SDG'nin ipi çekildi

Suriye hükümeti ABD öncülüğünde 2014'te kurulan DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona katıldı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara'nın pazartesi günü Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından gelen karar dikkat çekti. Şam'ın da koalisyona katılması ile bölgeye DEAŞ'la mücadele bahanesiyle sürülen terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG'nin ipi çekildi.
SURİYE DEAŞ KOALİSYONUNDA
Suriye hükümeti, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından ABD öncülüğünde 2014 yılında kurulan DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona katıldı.
ABD'nin Suriye Büyükelçiliği, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Suriye'nin DEAŞ'a karşı mücadele eden uluslararası koalisyona katıldığını duyurdu.
Büyükelçiliğin paylaşımında, "Bu, Suriye ve küresel terörle mücadele tarihinde dönüm noktası niteliğinde bir andır. Suriye, resmen IŞİD'i (DEAŞ) yenmek için uluslararası koalisyona katılan 90. ortak oldu." ifadelerine yer verildi.
Uluslararası Koalisyon, 2014 yılında ABD öncülüğünde kurulduğundan bu yana çok sayıda ülkenin katılımıyla Suriye ve Irak'ta DEAŞ'a karşı operasyonlar yürütmüş ancak Suriye hükümeti, bu operasyonlara resmen dahil edilmemişti.
YPG/SDG'NİN İPİ ÇEKİLDİ
ABD Suriye özelinde bölgeyi DEAŞ'tan temizleme bahanesiyle terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG'yi destekliyordu. Şam'ın DEAŞ'la mücadele koalisyonuna katılması ile YPG/SDG'nin bölgede ipi tamamen çekildi.