Trump ve Şara görüşmesi sonrası Şam'a yaptırımlar kaldırıldı | DEAŞ'a kontratak YPG'ye darbe

Suriye lideri Ahmed Şara göreve gelmesi sonrasında ilk kez Beyaz Saray'a ziyarette bulundu.
Şara'nın Trump'la görüşmesi, bir Suriye devlet başkanının Beyaz Saray'da bir ABD başkanı ile yaptığı ilk görüşme olarak kayıtlara geçti.
CANLI ANLATIM
TRUMP DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Suriye'nin başarılı bir ülke olmasını istiyoruz ve bence Cumhurbaşkanı Şara bunu başarabilir." dedi.
ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlenen bir yemin töreninde, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile dün basına kapalı yapılan görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.
Trump, Ahmed Şara ile çok iyi anlaştığını ve iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydederek, Suriye'nin Orta Doğu'da başarılı bir ülke olmasını istediklerini söyledi.
"Suriye'nin çok başarılı bir ülke olmasını istiyoruz ve bence Cumhurbaşkanı Şara bunu başarabilir." diyen Trump, Şara'nın "güçlü bir lider" olduğunu vurguladı.
Trump, görüşmesinin ikili ve bölgesel meselelerin çözümünde önemli bir dönemeç olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
"Suriye Cumhurbaşkanı çok güçlü bir lider. Çok zor bir coğrafyadan geliyor ve güçlü bir adam. Suriye'nin yeni Cumhurbaşkanı ile iyi anlaşıyorum. Onların başarılı olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız, çünkü burası Orta Doğu'nun bir parçası."
Orta Doğu'da uzun zaman sonra ilk kez barışın sağlandığını savunan Trump, Suriye'nin başarılı olmasının Ahmed Şara yönetimiyle mümkün olacağına inandığını ifade etti.
SURİYE'NİN DEAŞ KARŞITI KOALİSYONA KATILMA İHTİMALİ
Öte yandan Trump, Suriye'nin DEAŞ Karşıtı Koalisyona katılması ihtimaline yönelik bir açıklama yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya, "Evet, bu konuda Suriye ile ilgili bir açıklama bekleyebilirsiniz." diye yanıt verdi.
ABD Başkanı ayrıca, Suriye'nin İsrail ile iyi anlaştığını görmek istediklerini ve bu konuda her iki ülkeyle de yakın temas halinde olduklarını sözlerine ekledi.
BEYAZ SARAY'DA TÜRKİYE-ABD-SURİYE ZİRVESİ
Trump’ın talimatı üzerine, iki lider arasında varılan mutabakatların uygulanması ve mekanizmalarının belirlenmesi amacıyla Dışişleri Bakanı Esad Hasan Eş-Şeybani, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yer aldığı geniş kapsamlı bir çalışma toplantısı gerçekleştirildi.
Görüşmelerde taraflar, 10 Mart Anlaşması’nın uygulanmasına devam etme kararı aldı. Bu çerçevede, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Suriye Arap Ordusu’na entegrasyonu konusu ele alındı. Amerikan tarafı ise, bölgesel istikrarı güçlendirmeyi hedefleyen İsrail ile güvenlik anlaşması çabalarına tam destek verdiğini yineledi.
Ekonomi alanında, Trump’ın ABD’nin Suriye’deki kalkınma ve yatırım çabalarına destek verdiğini vurguladığı, ayrıca Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımların kaldırılması yönündeki adımların sürdürüleceğini ifade ettiği kaydedildi.
Açıklamanın sonunda, görüşmenin karşılıklı saygıya dayalı, ortak çıkarları yansıtan bir atmosferde geçtiği ve iki liderin Suriye-ABD ilişkilerinde yeni bir sayfa açma iradesini güçlü bir şekilde ortaya koyduğu vurgulandı.
GÖRÜŞMEDE BAŞKAN ERDOĞAN VURGUSU
ABD Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşmesini değerlendirdirerek Başkan Erdoğan'ın Sara'yı ve Suriye'de olanları desteklediğni belirterek büyük bir lider olduğunu söyledi.
Suriye'deki siyasi sürecin gelişimine atıfta bulunan Trump, Türkiye'nin rolüne, "Kendisi (Şara), büyük bir lider olan Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile çok iyi anlaşıyor. Erdoğan büyük bir lider. Erdoğan, Suriye'de olanları çok destekliyor." ifadeleriyle atıf yaptı.
BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KONULAR ELE ALINDI
Suriye Devlet Başkanlığı, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Beyaz Saray'da gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.
Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın da katıldığını belirtildi.
Açıklamada, görüşmede Suriye ve ABD arasındaki ikili ilişkilerin ve bu ilişkilerin güçlendirilmesi ile ortak ilgi alanlarına sahip bazı bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı aktarıldı.
"ŞARA İLE TRUMP'IN GÖRÜŞMESİ YAPICI GEÇTİ"
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ABD Başkanı Donald Trump arasında "yapıcı" bir görüşme gerçekleştirildiğini bildirdi.
Bakan Şeybani, ABD merkezli X şirketindeki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "yapıcı" olarak nitelendirdiği Şara ile Trump görüşmesinin aylar süren yoğun hazırlıkların ardından gerçekleştiğini ifade etti.
Şeybani paylaşımında, "Toplantıda Suriye meselesi tüm yönleriyle ele alındı. Suriye’nin birliğinin desteklenmesi, yeniden inşası ve gelecekteki kalkınmasının önündeki engellerin kaldırılması vurgulandı. Suriye halkı her zaman daha iyi bir geleceği hak ediyor." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara arasında Beyaz Saray'daki basına kapalı gerçekleşen görüşme 1,5 saat sürmüştü.
ABD Hazine Bakanlığının bugün yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımlarla ilgili olarak, "Dışişleri Bakanı, 10 Kasım tarihinde Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine yönelik taahhüdümüzü göstermek amacıyla Sezar Yasası yaptırımlarının uygulanmasını 180 gün süreyle kısmen askıya aldı." ifadeleri kullanıldı.
WASHİNGTON'DA ÜÇLÜ ZİRVE!
Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD, Suriye ve Türkiye'nin dışişleri bakanları düzeyinde ABD'de üçlü zirve gerçekleştirdiğini duyurdu.
ŞARA WASHİNGTON'DA KONGRE ÜYELERİYLE TEMASTA BULUNDU
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'de bazı Kongre üyeleriyle görüştü, Beyaz Saray önündeki Suriyeliler ile selamlaştı ve Fox News'e röportaj verdi.
Şara, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşme öncesi ABD'de çeşitli temaslarda bulundu.
Ahmed Şara, ilk Washington ziyaretinde, ABD Kongresinin önemli isimlerinden Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Brian Mast ile görüştü.
Şara ile Mast'ın yan yana poz verdiği kare, ilk olarak Suriyeli insan hakları savunucusu Jasmine Naamou tarafından Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşıldı.
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyeleri Joe Wilson ve Marlin Stutzman'la da bir araya geldi.
Wilson görüşmeye dair kareyi sosyal medya platformundan paylaşarak, "Özgür, birlik olmuş, müreffeh bir Suriye soğuk savaşın bitişinden bu yana en büyük fırsat. Suriye'ye bir şans vermeliyiz ve Sezar Yasası yaptırımlarını tamamen kaldırmalıyız." ifadesini kullandı.
GÖRÜŞME SONRASI MÜLAKAT
Öte yandan Şara, görüşme sonrası kendini Beyaz Saray önünde bekleyen ve kendisine destek veren Suriyelilerin yanına giderek onlarla selamlaştı.
Şara, Fox News'e de röportaj verdi. Söz konusu röportajın ilerleyen saatlerde yayınlanması bekleniyor.
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, "Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk Suriye lideri" oldu.
GÖRÜŞMEDEN İLK KARELER
Beyaz Saray'da gerçekleşem Trump-Şara zirvesinden ilk görüntüler geldi.
GÖRÜŞME SONA ERDİ
ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın Beyaz Saray’daki görüşmesi sona erdi.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.
SEZAR YASASI YAPTIRIMLARI ASKIYA ALINDI
ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'ye yönelik Suriye Sezar Sivil Koruma Yasası (Sezar Yasası) kapsamındaki yaptırımların 180 günlüğüne kısmen askıya alındığını bildirdi.
ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 10 Kasım'da güncellenen Suriye yaptırımları bölümüne ilişkin kamuoyuyla bilgi paylaşıldı.
Açıklamada, "Dışişleri Bakanı, 10 Kasım günü, Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine devam etme taahhüdümüzü belirtmek amacıyla Sezar Yasası yaptırımlarının uygulanmasını 180 gün süreyle kısmen askıya aldı." ifadesine yer verildi.
Söz konusu kararın, 23 Mayıs'ta 180 günlüğüne Sezar Yasası yaptırımlarının askıya alınması kararının yerini aldığı belirtildi.
Açıklamada, Rusya ve İran'la ilgili işlemlerin yanı sıra bu ülke menşeli mal, teknoloji, yazılım, fon, finansman veya hizmetlerin transferinin bu muafiyetlerden hariç tutulduğu kaydedildi.
GÖRÜŞME BAŞLADI
ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında Beyaz Saray'daki basına kapalı görüşme başladı.
Beyaz Saray'ın paylaştığı bilgi notuna göre Suriye Cumhurbaşkanı Şara, yerel saatle 11.37'de Beyaz Saray'a giriş yaptı.
Aynı notta, ABD Başkanı Trump'ın günlük programında "basına kapalı" olarak gerçekleşeceği belirtilen görüşmenin başladığı bilgisi de paylaşıldı.
Görüşmede Suriye yaptırımlarının kaldırılmasından bölgesel meselelere kadar birçok konu başlığının ele alınması bekleniyor.
İlk kez bir Suriye devlet başkanı, Beyaz Saray'da bir ABD Başkanı ile bir araya geliyor.
ŞARA, SURİYE DİASPORASI İLE DE GÖRÜŞME YAPTI
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet El Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye diasporasıyla da bir araya geldi.
Şara, konuşmasında yurt dışındaki Suriyelilerin vatanla bağlarını korumalarının önemini vurguladı; diasporanın ülkenin “gerçek yüzünü dünyaya anlatmada ve haklı davasını savunmada” kritik rol oynadığını söyledi. Ayrıca, ülkenin yeniden imar sürecinde devlet ve halkın kararlılıkla ilerlediğini belirterek, gurbetçilerin katkılarından dolayı teşekkür etti.
Görüşmenin sonunda Şara, diaspora üyelerine hükümetle iletişim kanallarını açık tutmaları ve Dışişleri’nin programlarına katılmaları çağrısında bulundu.
Dışişleri Bakanı Şeybani, gurbetçilerin desteğinin hükümet için çok değerli olduğunu vurgularken; ABD’li temsilci Tom Barrack ise Suriye diasporasının uluslararası ilişkilerdeki olumlu rolüne övgüde bulunarak, ABD’nin Suriye’nin bölgesel ve küresel sistemle yeniden entegrasyonunu desteklemeye devam edeceğini ifade etti.
REUTERS DUYURDU: ŞARA'YA IŞİD'İN SUİKAST PLANI ENGELLENDİ
Reuters tarafından yayımlanan habere göre Suriye, Devlet Başkanı Ahmed el-Şara’ya yönelik iki ayrı DEAŞ suikast planını engelledi.
Kaynaklar — biri üst düzey bir Suriyeli güvenlik yetkilisi, diğeri ise üst düzey bir Orta Doğulu yetkili — Şara’ya yönelik suikast planlarının son birkaç ay içinde engellendiğini kaydetti.
Olaylardan birinde IŞİD’in planının, Şara’nın önceden duyurulmuş resmi bir programı etrafında şekillendiğini söyledi; ancak konunun hassasiyeti nedeniyle daha fazla ayrıntı vermekten kaçınıldı.
Habere göre bu suikast planları, Suriye’nin ABD öncülüğündeki küresel DEAŞ karşıtı koalisyona katılmaya hazırlandığı bir dönemde ortaya çıktı. Suriye Enformasyon Bakanlığı ise konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.
SURİYE CUMHURBAŞKANI ZİRVE ÖNCESİ IMF BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD ziyaretinde önce IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile görüşme gerçekleştirdi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de hazır bulunduğu görüşmede, Suriye ile IMF arasında ülkenin kalkınma ve ekonomik gelişim çabalarını desteklemeye yönelik olası işbirliği alanları ele alındı.
Kristalina Georgieva sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "IMF'de Başkan Ahmed Şara'yı ağırlamak bir ayrıcalıktı. Suriyelilerin ihtiyaç duyduğu ve hak ettiği ekonomik dönüşümü -ki hükümeti bunu mümkün kılıyor- görüştük. IMF'nin, başta kilit kurumlara yönelik mevcut teknik desteğimiz aracılığıyla olmak üzere, yardım etmeye hazır olduğunu yineledim" dedi.
MASADA ÖNEMLİ KONULAR VAR
Suriye'de 61 yıl süren Baas rejiminin devrilmesinin ardından gelen Şam yönetiminin ABD ziyaretinde ülkenin yeniden inşası ve halkın refahı için nasıl adımlar atılabileceği konusu gündemde olacak. Ayrıca enerji, altyapı ve güvenlik gibi birçok alanda ABD'nin desteği talep edilecek.
EKONOMİK YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI TALEP EDİLİYOR
Ziyaretle beraber Şam yönetimi savaşta büyük bir yıkım alan ülkesine uygulanan bazı ekonomik yaptırımların da kaldırılmasını umuyor. Şara yönetimi ABD'li firmaların Suriye'de yatırım yapmasının da teşvik edilmesini istiyor.
ŞARA'NIN ABD ZİYARETİ TARİHİ BİR ADIM
Şara'nın Beyaz Saray'da gerçekleştireceği görüşmenin 10 seneyi aşkın bir süredir iki ülke arasındaki en üst düzey temas olması bakımından tarihi bir adım olacağına dikkat çekiliyor.
"TEMKİNLİ BİR DİPLOMASİ BAŞLANGICI"
Trump'ın ilk döneminde ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi olarak görev yapan James Jeffrey, görüşmenin "Washington’un Suriye’de yeni yönetimle temkinli bir diplomasi başlattığının göstergesi" olacağını söyledi.
SURİYE’NİN BÜTÜNLÜĞÜ MASADA
Şara yönetimi, İsrail’in Suriye’nin güneyinde, özellikle Kuneytra ve Dera çevresinde sürdürdüğü askeri ihlallerin son bulması için Washington’un devreye girmesini bekliyor. Şam, bu süreçte ABD’nin ülkede yalnızca meşru muhatap olarak Suriye hükümetini tanımasını istiyor.
Suriye’de “SDG” adıyla faaliyet gösteren PKK/YPG yapılanması, ABD ile doğrudan temaslarını sürdürerek Washington nezdinde bağımsız bir muhatap olarak kalma çabasında. Şara yönetimi ise, 10 Mart’ta varılan mutabakatın uygulanabilmesi için ABD’nin SDG üzerindeki etkisini kullanarak süreci desteklemesini talep ediyor.