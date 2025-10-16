Trump Putin'i aradı! Alaska'dan sonra yeni zirve Macaristan'da mı? Viktor Orban'dan açıklama

Trump, Putin’le Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bir araya geleceklerini de duyurdu (AA)

TRUMP GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA YAPTI

Telefon görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump şu ifadeleri kullandı:

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmemi yeni tamamladım ve çok verimli geçti. Başkan Putin, yüzyıllardır hayalini kurduğu Orta Doğu'da Barışın Büyük Başarısı için beni ve Amerika Birleşik Devletleri'ni tebrik etti. Orta Doğu'daki Başarının, Rusya/Ukrayna ile Savaşın sona ermesi için müzakerelerimize yardımcı olacağına inanıyorum. Başkan Putin, First Lady Melania'ya çocuklarla ilgilendiği için teşekkür etti. Çok minnettar olduğunu ve bunun devam edeceğini söyledi. Ayrıca, Ukrayna ile Savaş sona erdiğinde Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticaret hakkında da uzun uzun konuştuk. Görüşmenin sonunda, önümüzdeki hafta Üst Düzey Danışmanlarımızla bir toplantı yapılması konusunda anlaştık. Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk toplantılarına Dışişleri Bakanı Marco Rubio başkanlık edecek ve belirlenecek diğer yetkililerle birlikte toplantı yeri belirlenecek. Başkan Putin ve ben daha sonra, Rusya ile Ukrayna arasındaki bu "şansız" savaşı sona erdirip erdiremeyeceğimizi görüşmek üzere, kararlaştırılan bir yerde, Budapeşte, Macaristan'da bir araya geleceğiz. Başkan Zelenski ve ben yarın Oval Ofis'te bir araya geleceğiz ve burada Başkan Putin ile yaptığım görüşmeyi ve çok daha fazlasını ele alacağız. Bugünkü telefon görüşmesinde büyük ilerleme kaydedildiğine inanıyorum."