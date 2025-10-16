PODCAST CANLI YAYIN

Trump Putin'i aradı! Alaska'dan sonra yeni zirve Macaristan'da mı? Viktor Orban'dan açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile yapacağı görüşme öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le telefonda görüştü. Görüşme sırasında sosyal medyadan “Şu an Putin’le konuşuyorum” mesajını paylaşan Trump, daha sonra yaptığı açıklamada görüşmenin “verimli geçtiğini” belirtti. Trump, Putin’le Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bir araya geleceklerini de duyurdu. Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise bugün Putin'le bir telefon görüşmesi yapacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Trump, görüşmenin "verimli geçtiğini" belirtti.

Trump Putin’le görüştü: Zelenskiy buluşması öncesi dikkat çeken temas

TRUMP PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, "Şu an Putin'le konuşuyorum" ifadesini kullandı.

Trump'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Şu anda Başkan Putin ile görüşüyorum. Görüşme devam ediyor, uzun bir görüşme ve görüşmenin içeriğini, Başkan Putin'in de yapacağı gibi, görüşmenin sonunda aktaracağım.

Trump, Putin’le Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bir araya geleceklerini de duyurdu (AA) Trump, Putin’le Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bir araya geleceklerini de duyurdu (AA)

TRUMP GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA YAPTI

Telefon görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump şu ifadeleri kullandı:

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmemi yeni tamamladım ve çok verimli geçti. Başkan Putin, yüzyıllardır hayalini kurduğu Orta Doğu'da Barışın Büyük Başarısı için beni ve Amerika Birleşik Devletleri'ni tebrik etti. Orta Doğu'daki Başarının, Rusya/Ukrayna ile Savaşın sona ermesi için müzakerelerimize yardımcı olacağına inanıyorum. Başkan Putin, First Lady Melania'ya çocuklarla ilgilendiği için teşekkür etti. Çok minnettar olduğunu ve bunun devam edeceğini söyledi. Ayrıca, Ukrayna ile Savaş sona erdiğinde Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticaret hakkında da uzun uzun konuştuk. Görüşmenin sonunda, önümüzdeki hafta Üst Düzey Danışmanlarımızla bir toplantı yapılması konusunda anlaştık. Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk toplantılarına Dışişleri Bakanı Marco Rubio başkanlık edecek ve belirlenecek diğer yetkililerle birlikte toplantı yeri belirlenecek. Başkan Putin ve ben daha sonra, Rusya ile Ukrayna arasındaki bu "şansız" savaşı sona erdirip erdiremeyeceğimizi görüşmek üzere, kararlaştırılan bir yerde, Budapeşte, Macaristan'da bir araya geleceğiz. Başkan Zelenski ve ben yarın Oval Ofis'te bir araya geleceğiz ve burada Başkan Putin ile yaptığım görüşmeyi ve çok daha fazlasını ele alacağız. Bugünkü telefon görüşmesinde büyük ilerleme kaydedildiğine inanıyorum."

Kremlin'den açıklama geldi (AA)Kremlin'den açıklama geldi (AA)

KREMLİN'DEN GÖRÜŞMEYE DAİR AÇIKLAMA GELDİ

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'ya Tomahawk seyir füzeleri sağlanmasının iki ülke ilişkilerine zarar vereceğini vurguladı.

Kremlin, 2,5 saat süren telefon görüşmesinin Rusya'nın inisiyatifiyle gerçekleştiğini bildirdi. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Putin'in görüşmede Ukrayna'daki durumla ilgili ayrıntılı değerlendirmelerde bulunduğunu ve Moskova'nın siyasi çözüm konusundaki kararlılığını yinelediğini belirtti.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov (AA) Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov (AA)

Uşakov'a göre Putin, Ukrayna'ya Tomahawk füzeleri verilmesinin cephedeki dengeleri değiştirmeyeceğini ancak "Rusya-ABD ilişkilerine ciddi zarar vereceğini" ifade etti.

ALASKA'DAN SONRA MACARİSTAN

İki liderin, iki ülke temsilcilerinin olası bir zirve için hazırlıklara başlaması konusunda mutabakata vardığı da açıklandı. Trump'ın zirvenin Budapeşte'de yapılmasını önerdiği, Putin'in de bu teklifi desteklediği belirtildi. Zirvenin tarihinin ilerleyen dönemde netleşeceği kaydedildi.

Uşakov ayrıca, Trump'ın Putin'e, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yapacağı görüşmede Rusya'nın görüşlerini dikkate alacağını söylediğini aktardı.

Trump-Putin görüşmesinin ardından Macaristan Başbakanı Viktor Orban, bugün Putin ile telefon görüşmesi yapacağını duyurdu.

İkinci Trump-Putin zirvesi olacak mı? Kremlin’den açıklama geldiİkinci Trump-Putin zirvesi olacak mı? Kremlin’den açıklama geldi

