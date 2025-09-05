PODCAST CANLI YAYIN

İkinci Trump-Putin zirvesi olacak mı? Kremlin’den açıklama geldi

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında ikinci bir zirve düzenlenecek mi? “Yakın zamanda Putin ile görüşeceğim” diyen Trump’ın ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’dan açıklama geldi. Peskov ayrıca Trump ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"Yakın zamanda Putin ile görüşeceğim" diyen ABD Başkanı Donald Trump'ın ardından ikinci Trump-Putin görüşmesine ilişkin Kremlin'den de açıklama geldi.

TRUMP VE PUTİN YENİDEN Mİ GÖRÜŞECEK?

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın gelecekte yeniden bir araya gelebileceğini söyledi. Argumenty i Fakty gazetesinin cuma günü yayınladığı röportajında Peskov, iki liderin gerekli görmesi halinde kısa sürede bir görüşme ayarlanabileceğini söyledi.

"HEMEN ORGANİZE EDİLİR"

Peskov, geçen ayki Trump-Putin zirvesine atıfta bulunarak "Başkanlar gerekli görürlerse, toplantılarının çok hızlı bir şekilde organize edilebileceğinden şüphem yok. Tıpkı Alaska'daki toplantının hızla organize edildiği gibi." dedi.

"TRUMP ÇOK ALAYCI"

Trump'ın tutumunu Avrupa ülkeleri ile karşılaştıran Peskov, Trump'ın Avrupalıların aksine çok daha yapıcı olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

Trump çok daha yapıcıdır. İyi anlamda oldukça alaycıdır. Demek istediğim, ticaret yapabiliyorsan neden savaşasın? ABD'nin çıkarları doğrultusunda, savaşları sona erdirmek için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Bu bakımdan, onun çıkarları bizimkilerle örtüşüyor. Biz de hedeflerimize ulaşmak istiyoruz, tercihen barışçıl yollarla" ifadelerini kullandı.
