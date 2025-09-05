İkinci Trump-Putin zirvesi olacak mı? Kremlin’den açıklama geldi

Putin ve Trump, Reuters

"TRUMP ÇOK ALAYCI"

Trump'ın tutumunu Avrupa ülkeleri ile karşılaştıran Peskov, Trump'ın Avrupalıların aksine çok daha yapıcı olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

Trump çok daha yapıcıdır. İyi anlamda oldukça alaycıdır. Demek istediğim, ticaret yapabiliyorsan neden savaşasın? ABD'nin çıkarları doğrultusunda, savaşları sona erdirmek için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Bu bakımdan, onun çıkarları bizimkilerle örtüşüyor. Biz de hedeflerimize ulaşmak istiyoruz, tercihen barışçıl yollarla" ifadelerini kullandı.