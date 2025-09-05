İkinci Trump-Putin zirvesi olacak mı? Kremlin’den açıklama geldi

"Yakın zamanda Putin ile görüşeceğim" diyen ABD Başkanı Donald Trump'ın ardından ikinci Trump-Putin görüşmesine ilişkin Kremlin'den de açıklama geldi.
TRUMP VE PUTİN YENİDEN Mİ GÖRÜŞECEK?
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın gelecekte yeniden bir araya gelebileceğini söyledi. Argumenty i Fakty gazetesinin cuma günü yayınladığı röportajında Peskov, iki liderin gerekli görmesi halinde kısa sürede bir görüşme ayarlanabileceğini söyledi.
"HEMEN ORGANİZE EDİLİR"
Peskov, geçen ayki Trump-Putin zirvesine atıfta bulunarak "Başkanlar gerekli görürlerse, toplantılarının çok hızlı bir şekilde organize edilebileceğinden şüphem yok. Tıpkı Alaska'daki toplantının hızla organize edildiği gibi." dedi.