Trump News York Times'a 15 milyar dolarlık tazminat davası açtı: Yalan haber yapıyorlar

ABD Başkanı Donald Trump, "iftira ve karalama" ithamlarıyla The New York Times gazetesine 15 milyar dolarlık tazminat davası açtığını duyurdu. Gazetenin eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e verdiği desteğe de tepki gösteren Trump, gazetenin "on yıllardır kendisi, ailesi ve işleri hakkında yalan haberler yaptığını" savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, önde gelen Amerikan gazetesi New York Times'a 15 milyar dolarlık tazminat davası açtı.

ABD merkezli Truth Social hesabından paylaşımda bulunan Trump, gazetenin "on yıllardır kendisi, ailesi ve işleri hakkında yalan haberler yaptığını" vurguladı.

NYT'NİN KAMALA HARRİS'E VERDİĞİ DESTEĞE TEPKİ GÖSTERDİ

Gazetenin eski ABD Başkan Yardımcısı ve son başkan adayı Kamala Harris'e verdiği desteği eleştiren Trump, "Harris'e verdikleri destek, The New York Times'ın ön sayfasının tam ortasında yer aldı, bu şimdiye kadar görülmemiş bir şeydi. Bu, şimdiye kadar yapılmış en büyük yasa dışı seçim yardımıdır." ifadelerini kullandı.

Trump, New York Times'ın "yalan, iftira ve karalama yöntemlerini uzun yıllardır sistematik şekilde kullandığını" öne sürerek, 15 milyar dolarlık tazminat davasıyla bu yayın organını sorumlu tutacağını belirtti.

TRUMP DAHA ÖNCE KAZANDIĞI DAVALARI HATIRLATTI

Başkan Trump, daha önce ABC ve CBS gibi medya kuruluşlarıyla yürüttükleri davalarda da "başarılı sonuçlar" aldıklarını ve benzer şekilde tazminat kazandıklarını hatırlattı.

Davanın Florida'da açıldığını kaydeden Trump, "New York Times'ın bana karşı yıllardır sürdürdüğü bu yalan ve karalama kampanyası artık sona eriyor." değerlendirmesinde bulundu.

