New York Times gazetesinden şok iddia: Trump'ın yaralanmasında Zelenskiy'nin parmağı mı var?

New York Times gazetesinden ABD Başkanı Donald Trump'ın kulağından yaralanmasına ilişkin yeni iddia ortaya atıldı. Bu suikast girişiminde Zelenski'nin payı olduğunu yazan gazete, Zelenski'nin, Azov Tugayı'nın özel timine bu saldırıyı yaptırmış olabileceğini vurguladı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 00:00

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ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz 2024'te Pensilvanya'da seçim mitinginde suikast girişimine uğradı. Kulağından yaralandı. New York Times gazetesi ilginç bir iddia ortaya attı. Bu suikast girişiminde Zelenski'nin payı olduğunu yazdı. Zelenski'nin, Azov Tugayı'nın özel timine bu saldırıyı yaptırmış olabileceğini vurguladı.



TRUMP ÇILDIRDI

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'e tüm desteğinin süreceğini tekrar etti. Gazzeliler'e yönelik tehdidinde el yükseltti. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze halkına seslendi. Esirleri serbest bırakmalarını istedi. Aksi halde bunun bedelini canlarıyla ödeyeceklerini söyledi. Bu sözleri, büyük tepki çekti.

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