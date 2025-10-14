Trump ile Macron’dan Mısır’da bilek güreşi! Dudak okuyucular kavgayı analiz etti: Yap bakalım görüşürüz

ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 'un Mısır 'ın Şarm el Şeyh kentindeki Gazze Barış Zirvesi'nde ilginç el sıkışması dikkat çekti. Gergin görüşmenin yeni ayrıntıları ortaya çıkarken ikilinin selamlaşması gündem oldu.

Trump ile Macron tokalaşmanın ardından adeta bilek güreşine başladı. Macron sonunda Trump'ın elinden kurtuldu ve sahneden hızla indi.

Macron ve Trump, Reuters

DUDAK OKUYUCUSU ANALİZ ETTİ

Dudak okuyucusu Nicola Hickling, İngiliz Daily Mail'e yaptığı açıklamada, el sıkışmanın iki lider arasında sıradan bir selamlaşmadan çok daha fazlası olduğunu söyledi.

Trump, Macron'a "Seni görmek güzeldi, yani kabul ettin mi?" dediğinde Macron da kameradan uzaklaşarak anlaşılmaz bir cevap veriyor.

Trump, "Siz samimi misiniz?" diye sorarken Macron hemen "Elbette" diye yanıtlıyor.