Trump ile Macron’dan Mısır’da bilek güreşi! Dudak okuyucular kavgayı analiz etti: Yap bakalım görüşürüz

Mısır’ın Şarm el Şeyh kentindeki Gazze’de Barış Zirvesi ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kavgasına sahne oldu. İkilinin ilginç selamlaşmaları dikkat çekerken dudak okuyucuları konuşmalarını analiz etti ve kriz ortaya çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Mısır'ın Şarm el Şeyh kentindeki Gazze Barış Zirvesi'nde ilginç el sıkışması dikkat çekti. Gergin görüşmenin yeni ayrıntıları ortaya çıkarken ikilinin selamlaşması gündem oldu.

ŞARM EL ŞEYH'TE BİLEK GÜREŞİ

Trump ile Macron tokalaşmanın ardından adeta bilek güreşine başladı. Macron sonunda Trump'ın elinden kurtuldu ve sahneden hızla indi.

DUDAK OKUYUCUSU ANALİZ ETTİ

Dudak okuyucusu Nicola Hickling, İngiliz Daily Mail'e yaptığı açıklamada, el sıkışmanın iki lider arasında sıradan bir selamlaşmadan çok daha fazlası olduğunu söyledi.

Trump, Macron'a "Seni görmek güzeldi, yani kabul ettin mi?" dediğinde Macron da kameradan uzaklaşarak anlaşılmaz bir cevap veriyor.

Trump, "Siz samimi misiniz?" diye sorarken Macron hemen "Elbette" diye yanıtlıyor.

"NEDEN BENİ İNCİTTİĞİNİ BİLMEK İSTİYORUM"

ABD Başkanı daha sonra Macron'un avucunu daha sıkı kavrıyor ve ardından "Tamam, şimdi neden beni incittiğini bilmek istiyorum. Zaten biliyorum." şeklinde sert bir cevap veriyor.

Trump daha sonra Macron'un elini tekrar sıkıyor ve Macron kameralardan uzaklaşarak aşağıya bakıyor.

İkilinin ne hakkında konuştuğu henüz net değil.

Dudak okuyucusunun belirttiğine göre Trump, yavaş ve net bir şekilde konuşarak "Barış yapıyorum." diyor.

Macron bunun üzerine Trump'ın eline hafifçe dokunup "Ah, hadi ama" diye karşılık veriyor. Trump ise onu görmezden gelip elini daha sıkı kavrıyor.

"YAP BAKALIM! GÖRÜŞÜRÜZ"

Trump, kameraları işaret ederek "Ben sadece başkalarına zarar verenlere zarar veririm." diyor.

Macron ise "Anlıyorum. Bunu görmemiz gerekecek." diye yanıt veriyor. Bunun üzerine Trump'tan sert bir uyarı geliyor: "Ne olacağını göreceksin."

Trump sözlerini şöyle bitiriyor:

"Yap bakalım, hadi yap. Yakında görüşürüz."

