Tony Blair’ın Gazze ekibi: Milyarderler, siyonistler ve bir BM yetkilisi…

ABD Başkanı Donald Trump’ın önerisinde Gazze’nin geçici yönetimi için ismi geçen İngiltere eski Başbakanı Tony Blair’ın ekibindeki isimler ortaya çıktı. İngiltere'yi Irak Savaşı’na sokan ve görevden ayrıldıktan sonra dünyayı dolaşarak para kazanıp nüfuzunu artıran Blair’ın ekibinde milyarderlerden Siyonistlere pek çok isim dikkat çekerken tek bir Filistinli ise yok. İşte bir de BM yetkilisinin yer aldığı o liste…

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının ardından ismi Gazze'nin yönetimi için geçen ve Hamas'ın ise kesinlikle reddettiği eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'ın ekibinde yer alan isimler ortaya çıktı.

TONY BLAIR'IN EKİBİNDE KİMLER VAR?

ABD planına göre İngiltere'yi Irak Savaşı'na sokan ve görevinden ayrıldıktan sonra hayatını dünyayı dolaşarak para kazanıp nüfuzunu artıran Blair, Filistin topraklarında geçici bir otoriteye liderlik edecek.

Tony Blair, Takvim Foroğraf ArşiviTony Blair, Takvim Foroğraf Arşivi

MİLYARDERLER VE SİYONİSTLER LİSTENİN ÜSTÜNDE

Gazze Uluslararası Geçiş İdaresi (Gita) planı, en üstte milyarderler ve iş insanlarından oluşan uluslararası bir kurulun, en altta ise "tarafsız" Filistinli yöneticilerin yer aldığı bir hiyerarşiyi ortaya koyuyor.

Yönetimin İsrail, Mısır ve ABD ile yakın bir şekilde çalışacağı ve Beyaz Saray desteğine sahip olacağı belirtiliyor. Taslağa göre Gita, "Geçiş döneminde Gazze'nin en üst siyasi ve hukuki yetkisine sahip" uluslararası bir kurul tarafından yönetilecek.

4 İSİM VAR! BİRİ BİLE FİLİSTİNLİ DEĞİL

Belgede bu kurul için potansiyel aday olarak dört isim geçiyor. Bunlardan hiçbiri Filistinli değil. Biri ise BM'nin Orta Doğu barış süreci özel koordinatörü Sigrid Kaag. Diğerleri ise "yönetici ve finansal uzmanlığa sahip önde gelen uluslararası isimler" olarak anılıyor.

Bunlar arasında Amerika'nın en büyük özel sermaye şirketlerinden birinin sahibi milyarder Marc Rowan, telekomünikasyon ve teknoloji sektöründe faaliyet gösteren Mısırlı milyarder Naguib Sawiris ve İbrahim Anlaşmaları Barış Enstitüsü'nün CEO'su Aryeh Lightstone yer alıyor. Bu isimlerden herhangi birine böyle bir rol teklif edildiğine dair bir işaret yok.

İşte Blair'ın ekibindeki isimler…

Lightstone, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüLightstone, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

GAZZE'DEKİ YARDIM KUYRUĞU KATLİAMLARINDA ROLÜ VAR! ARYEH LIGHTSTONE

Middle East Eye'ın belirttiğine göre iş insanı ve haham olan Lightstone, ABD ve İsrail destekli yardım dağıtım mekanizması olan Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın (GHF) kurulması ve ilerlemesinde önemli rol oynadı. Vakfın Gazze'deki tesislerinde 2.000'den fazla kişi öldürüldü ve binlercesi yaralandı.

Donald Trump'ın ilk döneminde ABD'nin İsrail büyükelçisi olan İsrail'deki yerleşimci hareketinin sadık savunucusu David Friedman'ın kıdemli danışmanı Lightstone, şimdi Ortadoğu temsilcisi Steve Witkoff'un yakın sırdaşı ve yardımcısı.

Trump'ın damadı Jared Kushner'ın da övgüyle bahsettiği Ortadoğu hakkındaki bir kitabın yazarı olan ve Blair planında da yer alan, Gazze'nin "sahil mülkünün" "çok değerli" potansiyelinden sık sık bahseden Lightstone, kendisini "tarafsız, kâr amacı gütmeyen, bu tarihi barış anlaşmalarına adanmış bir ABD kuruluşu" olarak tanımlayan Abraham Accords Peace Institute'un CEO'su.

Lightstone, İsrail'in BAE de dahil olmak üzere bir avuç Arap ülkesiyle resmen ilişkiler kurduğu İbrahim Anlaşmaları etrafındaki tartışmalara ve anlaşmaların uygulanmasına bizzat katılmıştı.

Lightstone'un Friedman'ın kıdemli danışmanı olduğu 2018 yılında yapılan açıklamaların, kendisinin İsrail politikasıyla ilgili kuruluşlarla mali bağları olduğunu veya hükümetle iş yapabilecek durumda olduğunu ortaya koyduğu belirtiliyordu.

Sawiris, Takvim Fotoğraf ArşiviSawiris, Takvim Fotoğraf Arşivi

ALTYAPI VE YENİDEN İNŞA: NAGUIB SAWIRIS

Serveti yaklaşık 10 milyar dolar olan Sawiris, milyarder bir aileden geliyor. İnşaat devi babası Onsi, daha sonra Mısır'ın ilk çokuluslu holdingi olan Orascom'u kurdu.

Şu anda 71 yaşında olan Sawiris, servetinin çoğunu telekomünikasyondan (Mısır'ın en eski mobil şebeke operatörü Mobinil'in (Orange Egypt) ve madencilikten kazandı. Lüksemburg merkezli holding şirketi La Mancha aracılığıyla altın sektöründe de yoğun bir şekilde yer alıyor.

Mısırlı milyarderin Blair ile uzun süredir devam eden bir ilişkisi var ve bu ilişkinin Blair'in başbakanlık görevinden öncesine dayandığı düşünülüyor.

Sawiris, Takvim Fotoğraf ArşiviSawiris, Takvim Fotoğraf Arşivi

Blair, 2020 yılında Giza Piramitleri'nin eteğinde gerçekleşen Sawiris'in oğlu Ansi'nin düğününe davetliydi. İkili, 2013 yılında Blair'in sağcı İtalyan medya patronu ve eski Cumhurbaşkanı Silvio Berlusconi'ye ait bir villada kaldığı yerin yakınında birlikte fotoğraflanmıştı. Sawiris'in Saint Tropez'deki lüks yatında, özel uçağında, Kahire'de ve Güney Afrika'da da başka görüşmeler yaptığı bildiriliyor.

Sawieis'in Mikanos'ta mülk satın altığı ve 2017'de Tony Blair, dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks ve İngiliz iş insanı Philip Green ile fotoğraflandığı belirtildi. Middle East Eye'a konuşan araştırmacı Nihal El Aasar, "Sawiris daha önce Blair'e danışmanlık yaptı. Asıl uzmanlık alanı mobil ağlar kurmak, bu yüzden daha çok altyapı veya yeniden inşa alanında çalışacak." dedi.

Rowan, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüRowan, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

İSRAİL DOSTU: MARC ROWAN

Bloomberg'e göre Wall Street'in en zengin finansörlerinden Marc Rowan'ın serveti yaklaşık 10,2 milyar dolar. 63 yaşındaki Yahudi Amerikalı, CNN'in "özel sermaye sektöründe bir dev, her ne pahasına olursa olsun kâr elde etme standartlarıyla kötü bir üne sahip" olarak tanımladığı Apollo Global Management'ın CEO'su.

Özel sermaye şirketleri, hedge fonları ve girişim sermayedarlarıyla birlikte, 24 trilyon dolardan fazla değere sahip bir pazar olan "özel sermaye"nin karanlık dünyasını oluşturuyor.

Apollo'nun yönetimi altında önemli bir kısmı Suudi Arabistanlı ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki yatırımcılar adına olan 840 milyar dolarlık varlık bulunuyor.

İsrailli girişim sermayedarı Michael Eisenberg'in verdiği röportajda Rowan, kendisini "İsrail'in ve ordusunun gururlu bir destekçisi" olarak tanımlamış, ülkeyi "sığınağı" olarak adlandırmış ve "eşsiz ve özel bir yer olduğunu" söylemişti.

Rowan ve eşi Carolyn, 2020'de Donald Trump'ın başkanlık kampanyasına 1 milyon dolar bağışta bulundu. 2024'te Trump'ın hazine bakanı olmak için mülakata girdi ve başkanın ondan etkilendiği söylendi.

Kaag, Takvim Fotoğraf ArşiviKaag, Takvim Fotoğraf Arşivi

BM KOORDİNATÖRÜ EN ALT SIRADA: SIGRID KAAG

Bu listedeki en az tartışmalı isim olan Sigrid Kaag, 2023 sonu ile 2025 ortası arasında BM'nin Gazze'deki kıdemli insani yardım ve yeniden yapılanma koordinatörü olarak görev yapan bir Avrupalı teknokrat.

Kaag, daha önce Beyrut, Şam ve Kudüs'te BM görevlisi olarak görev almış, ayrıca kendi ülkesi Hollanda'da bakanlık yapmıştı.

ABD’nin gizli Gazze planının arkasından İngiliz çıktı! Irak kasabı Tony Blair’ı sahaya mı sürüyorlar?ABD’nin gizli Gazze planının arkasından İngiliz çıktı! Irak kasabı Tony Blair’ı sahaya mı sürüyorlar?

