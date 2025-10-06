Tony Blair’ın Gazze ekibi: Milyarderler, siyonistler ve bir BM yetkilisi…

ABD planına göre İngiltere'yi Irak Savaşı'na sokan ve görevinden ayrıldıktan sonra hayatını dünyayı dolaşarak para kazanıp nüfuzunu artıran Blair, Filistin topraklarında geçici bir otoriteye liderlik edecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının ardından ismi Gazze'nin yönetimi için geçen ve Hamas'ın ise kesinlikle reddettiği eski İngiltere Başbakanı Tony Blair 'ın ekibinde yer alan isimler ortaya çıktı.

Tony Blair, Takvim Foroğraf Arşivi

MİLYARDERLER VE SİYONİSTLER LİSTENİN ÜSTÜNDE

Gazze Uluslararası Geçiş İdaresi (Gita) planı, en üstte milyarderler ve iş insanlarından oluşan uluslararası bir kurulun, en altta ise "tarafsız" Filistinli yöneticilerin yer aldığı bir hiyerarşiyi ortaya koyuyor.

Yönetimin İsrail, Mısır ve ABD ile yakın bir şekilde çalışacağı ve Beyaz Saray desteğine sahip olacağı belirtiliyor. Taslağa göre Gita, "Geçiş döneminde Gazze'nin en üst siyasi ve hukuki yetkisine sahip" uluslararası bir kurul tarafından yönetilecek.

4 İSİM VAR! BİRİ BİLE FİLİSTİNLİ DEĞİL

Belgede bu kurul için potansiyel aday olarak dört isim geçiyor. Bunlardan hiçbiri Filistinli değil. Biri ise BM'nin Orta Doğu barış süreci özel koordinatörü Sigrid Kaag. Diğerleri ise "yönetici ve finansal uzmanlığa sahip önde gelen uluslararası isimler" olarak anılıyor.

Bunlar arasında Amerika'nın en büyük özel sermaye şirketlerinden birinin sahibi milyarder Marc Rowan, telekomünikasyon ve teknoloji sektöründe faaliyet gösteren Mısırlı milyarder Naguib Sawiris ve İbrahim Anlaşmaları Barış Enstitüsü'nün CEO'su Aryeh Lightstone yer alıyor. Bu isimlerden herhangi birine böyle bir rol teklif edildiğine dair bir işaret yok.

İşte Blair'ın ekibindeki isimler…