Tony Blair’ın Gazze ekibi: Milyarderler, siyonistler ve bir BM yetkilisi…

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının ardından ismi Gazze'nin yönetimi için geçen ve Hamas'ın ise kesinlikle reddettiği eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'ın ekibinde yer alan isimler ortaya çıktı.
TONY BLAIR'IN EKİBİNDE KİMLER VAR?
ABD planına göre İngiltere'yi Irak Savaşı'na sokan ve görevinden ayrıldıktan sonra hayatını dünyayı dolaşarak para kazanıp nüfuzunu artıran Blair, Filistin topraklarında geçici bir otoriteye liderlik edecek.
MİLYARDERLER VE SİYONİSTLER LİSTENİN ÜSTÜNDE
Gazze Uluslararası Geçiş İdaresi (Gita) planı, en üstte milyarderler ve iş insanlarından oluşan uluslararası bir kurulun, en altta ise "tarafsız" Filistinli yöneticilerin yer aldığı bir hiyerarşiyi ortaya koyuyor.
Yönetimin İsrail, Mısır ve ABD ile yakın bir şekilde çalışacağı ve Beyaz Saray desteğine sahip olacağı belirtiliyor. Taslağa göre Gita, "Geçiş döneminde Gazze'nin en üst siyasi ve hukuki yetkisine sahip" uluslararası bir kurul tarafından yönetilecek.
4 İSİM VAR! BİRİ BİLE FİLİSTİNLİ DEĞİL
Belgede bu kurul için potansiyel aday olarak dört isim geçiyor. Bunlardan hiçbiri Filistinli değil. Biri ise BM'nin Orta Doğu barış süreci özel koordinatörü Sigrid Kaag. Diğerleri ise "yönetici ve finansal uzmanlığa sahip önde gelen uluslararası isimler" olarak anılıyor.
Bunlar arasında Amerika'nın en büyük özel sermaye şirketlerinden birinin sahibi milyarder Marc Rowan, telekomünikasyon ve teknoloji sektöründe faaliyet gösteren Mısırlı milyarder Naguib Sawiris ve İbrahim Anlaşmaları Barış Enstitüsü'nün CEO'su Aryeh Lightstone yer alıyor. Bu isimlerden herhangi birine böyle bir rol teklif edildiğine dair bir işaret yok.
İşte Blair'ın ekibindeki isimler…
GAZZE'DEKİ YARDIM KUYRUĞU KATLİAMLARINDA ROLÜ VAR! ARYEH LIGHTSTONE
Middle East Eye'ın belirttiğine göre iş insanı ve haham olan Lightstone, ABD ve İsrail destekli yardım dağıtım mekanizması olan Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın (GHF) kurulması ve ilerlemesinde önemli rol oynadı. Vakfın Gazze'deki tesislerinde 2.000'den fazla kişi öldürüldü ve binlercesi yaralandı.
Donald Trump'ın ilk döneminde ABD'nin İsrail büyükelçisi olan İsrail'deki yerleşimci hareketinin sadık savunucusu David Friedman'ın kıdemli danışmanı Lightstone, şimdi Ortadoğu temsilcisi Steve Witkoff'un yakın sırdaşı ve yardımcısı.
Trump'ın damadı Jared Kushner'ın da övgüyle bahsettiği Ortadoğu hakkındaki bir kitabın yazarı olan ve Blair planında da yer alan, Gazze'nin "sahil mülkünün" "çok değerli" potansiyelinden sık sık bahseden Lightstone, kendisini "tarafsız, kâr amacı gütmeyen, bu tarihi barış anlaşmalarına adanmış bir ABD kuruluşu" olarak tanımlayan Abraham Accords Peace Institute'un CEO'su.
Lightstone, İsrail'in BAE de dahil olmak üzere bir avuç Arap ülkesiyle resmen ilişkiler kurduğu İbrahim Anlaşmaları etrafındaki tartışmalara ve anlaşmaların uygulanmasına bizzat katılmıştı.
Lightstone'un Friedman'ın kıdemli danışmanı olduğu 2018 yılında yapılan açıklamaların, kendisinin İsrail politikasıyla ilgili kuruluşlarla mali bağları olduğunu veya hükümetle iş yapabilecek durumda olduğunu ortaya koyduğu belirtiliyordu.