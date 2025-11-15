Terörist İsrail Gazze'de yüzyılın soykırımını gerçekleştirdi!

Dünya İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımına sessiz kalırken Türkiye, İspanya, Katar, Güney Afrika ve Brezilya gibi ülkeler tepki gösterdi. Ekim 2023'te başlayan saldırılarda resmi rakamlara göre 69 bin 187 Filistinli şehit düşerken, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese rakamın gerçekçi olmadığını söyledi. Albanese, "680 bin Filistinli öldü" açıklamasını yaptı.

ÇOCUKLARI KATLETTİLER

ABD ve İsrail'in hedef aldığı İtalyan raportör geri adım atmadı. Destek çığ gibi büyüdü. Dünya artık 680 bin Filistinli'nin soykırıma uğradığına inanırken, Gazze'den gelen bazı araştırma sonuçları terör devletinin şımarıklığını gözler önüne serdi. Binaların yüzde 92'si yani yaklaşık 282 bin bina yıkıldı, yüzlerce okul, hastane vuruldu. Su ve elektrik şebekeleri hedef alındı. 10 Ekim'deki ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail katliamlarına devam etti. Dün 2'si çocuk olmak üzere 8 kişi İsrail kurşunlarının hedefi oldu.