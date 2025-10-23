PODCAST CANLI YAYIN

Terör devleti İsrail katlettikleri Filistinlilerin organlarını çalıyor!

Katil İsrail'in, yaraladığı ve şehit ettiği Filistinliler'in organlarını da çaldığı belirlendi. Birçok cenazede böbrek, ciğer, kornea ve kalbin olmadığı öğrenildi

Terör devleti İsrail, Gazze'de binlerce sivili katledip yüz binlercesini yaraladı. Yüzyılın soykırımı bununla da bitmedi. İsrail tarafından iade edilen naaşların çoğunda karın bölgesinin açılıp organların çalındığı ortaya çıktı. Gazze Hastaneleri Genel Müdürü Muhammed Zakkut birçok naaşta organ olmadığını açıkladı. "Karın bölgeleri açılmıştı.

Ağır işkence izleri vardı. Asılma belirtileri tespit ettik. Kimi bedenlerde tank izi bile gördük. Dehşete düştük" ifadesini kullandı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite de İsrail'in son 3 günde Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla 120 cenazeyi teslim ettiğini belirterek, "Cesetlerin çoğu içler acısı bir durumda geldi. Bu durum, sahiplerinin sahada infaz edildiğini ve sistematik işkenceye maruz kaldığını gösteriyor" dedi. Şöyle devam etti: Bazı şehitlerin cenazeleri gözleri bağlı, elleri ve ayakları kelepçeli şekilde gönderildi.

Diğerlerinin bedenlerinde ise boğma izleri ve boyunlarında ipler bulunuyor, bu da kasten öldürme vakalarına işaret ediyor. Pek çok Filistinlinin de gözler, kornealar ve diğer organlar gibi bazı kısımları eksikti.

