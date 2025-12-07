Suriye’nin başkenti Şam'da patlama: Bölge kapatıldı
Şam’ın en yoğun noktalarından Şükrü Kuvvetli Bulvarı’nda park yakınlarına yerleştirilen bombanın patlaması kentte paniğe yol açtı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası bölge güvenlik çemberine alındı, inceleme başlatıldı.
Suriye'nin başkenti Şam'da patlama meydana geldiği bildirildi.
Suriye'nin başkenti Şam'ın en yoğun bölgelerinden olan Emevi Meydanı'na bağlanan Şükrü Kuvvetli Bulvarı'nda, bir parkın yakınında yerleştirilen bombanın patladığı belirtildi.
ÖLÜ VEYA YARALI YOK
Yetkililer, patlamada ölen veya yaralanan olmadığını açıkladı. Güvenlik güçlerinin bölgeyi kapattığı ve olayla ilgili incelemede bulunduğu kaydedildi.
RESMİ MAKAMLARDAN AÇIKLAMA GELMEDİ
Resmi makamlardan ise henüz bir açıklama yapılmadı.
Şam'daki Emevi Meydanı'nda, devrik rejimin düşüşünün yıl dönümü nedeniyle kutlama hazırlıkları yapılıyordu.