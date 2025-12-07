PODCAST CANLI YAYIN

Suriye’nin başkenti Şam'da patlama: Bölge kapatıldı

Şam’ın en yoğun noktalarından Şükrü Kuvvetli Bulvarı’nda park yakınlarına yerleştirilen bombanın patlaması kentte paniğe yol açtı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası bölge güvenlik çemberine alındı, inceleme başlatıldı.

Suriye'nin başkenti Şam'da patlama meydana geldiği bildirildi.

Suriye'nin başkenti Şam'ın en yoğun bölgelerinden olan Emevi Meydanı'na bağlanan Şükrü Kuvvetli Bulvarı'nda, bir parkın yakınında yerleştirilen bombanın patladığı belirtildi.

ÖLÜ VEYA YARALI YOK

Yetkililer, patlamada ölen veya yaralanan olmadığını açıkladı. Güvenlik güçlerinin bölgeyi kapattığı ve olayla ilgili incelemede bulunduğu kaydedildi.

RESMİ MAKAMLARDAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Resmi makamlardan ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Şam'daki Emevi Meydanı'nda, devrik rejimin düşüşünün yıl dönümü nedeniyle kutlama hazırlıkları yapılıyordu.

